Opozicija dėl D. Šakalienės žodžių į vatą nebevynioja: arba trauksis pati, arba bus patraukta

Pirmadienį aštrios kritikos savo bendražygei jau nebegailėjo nei Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, nei premjerė Inga Ruginienė, iš D.Šakalienės ministerijos atėmusi ir svarbią gynybos pramonės sritį.
Sprendimus dėl savo ateities KAM vadovė pažadėjo pateikti artimiausiu metu, bet panašu, kad Seimo kolegos ministrės likimą jau žino.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas tikino neįsivaizduojantis, kaip D.Šakalienė toliau galėtų eiti savo pareigas.
Jis taip pat tikino gerai žinantis Krašto apsaugos ministerijos darbo užkulisius, todėl užuominos dėl neigiamos atmosferos ministerijoje, kurias pirmadienį pateikė LSDP pirmininkas, yra tiesa.
„Manau, arba ji turi pasitraukti pati, arba ji bus patraukta. Aš žinau daug, kas vyksta ministerijoje, žinau daug apie mikroklimatą. Visa tai, kas yra viešojoje erdvėje, yra tiesa, ir aš manau, kad reikia išvaduoti žmones, reikia išvaduoti sistemą, ir turi būti priimtas principingas sprendimas“, – aiškino L.Kasčiūnas.
„Visi šiuolaikiniai terminai, apibūdinantys psichologinį klimatą komandoje, aplinkoje, sistemoje – tai yra faktas, tai yra tiesa“, – paklaustas, kaip apibūdintų tą mikroklimatą, patikslino konservatorius.
Kita vertus, anot L.Kasčiūno, klausimų kyla ir dėl turinio – pasak jo, per 10 mėnesių D.Šakalienei nelabai pavyko daug ką nuveikti.
„Ką mes nuveikėme gynybos srityje, kur mes sustiprėjome, kokie įsigijimai? Ir noriu priminti, kad mes turime tik labai neskaidriomis aplinkybėmis negarbingai patrauktą karinės žvalgybos vadovą ir 3–4 mėnesių epopėją apie tris braziliškus transportinius lėktuvus, kurie visiškai netinka šiandieniniam mūsų gynybos prioritetų sąrašui“, – kalbėjo konservatorių lyderis.
L.Kasčiūnas aiškino, kad per visą šį laiką buvo galima įsigyti bent vieną oro gynybos sistemą.
„Buvo žadėta, kad rugsėjį bus kontraktai dėl antidroninių sistemų. Kur kontraktai?“ – klausė jis.
Todėl, jo teigimu, sistemą perkrauti būtų tikrai sveika. Paklaustas, kas galėtų užimti D.Šakalienės vietą, L.Kasčiūnas tvirtino, kad „nepakeičiamų nėra“.
„Jeigu socialdemokratai neturi, kas pakeistų, tai yra didelė didelė tragedija socialdemokratų partijai“, – svarstė politikas.
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen savo ruožtu laikėsi kiek kitokios nuomonės. Liberalės teigimu, ministrė galėjo trauktis dėl praeityje nutikusių istorijų, tačiau dabar trauktis dėl to, kad gina gynybos biudžetą, nėra pati geriausia mintis.
Pasak V.Čmilytės-Nielsen, kiek anksčiau D.Šakalienei nemažai priekaištų turėjo ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai, ministrė vengė atsakyti į klausimus.
„Tačiau jos patraukimas dėl gynybos finansavimo, man atrodo, yra visiškai ne ta priežastis, dėl kurios ją reikėtų traukti. Štai čia tokia įdomesnė situacija – ji tiko dėl visos savo ankstesnės veiklos, bet atsirado priekaištai, kai ji ėmė smarkiai ginti gynybos finansavimą. (...)
Ministrė neturėtų netekti savo posto dėl to, kad gina gynybos biudžetą“, – įsitikinusi liberalė.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis, buvęs Seimo vadovas Saulius Skvernelis svarstė, kad tiek premjerės I.Ruginienės, tiek LSDP lyderio M.Sinkevičiaus vakarykščiai pasisakymai nepalieka vietos interpretacijai.
„Paaiškėjo, kad visa tai, kas buvo kalbama ir apie ministerijos valdymą, atmosferą ministerijos, sprendimus, kurie nėra padaryti – visa tai buvo tiesa, tik dabar, matyt, atsirado praregėjimas, kai pamatė, kaip ministrė pabandė sužaisti dėl gynybos finansavimo, neoficialiai tokiu būdu bandydama įkalti pagalį į Vyriausybės ratus ir pasitelkti ekspertus, visuomenininkus, žurnalistus.
Man atrodo, kad tiek premjerės pasisakymai, tiek partijos pirmininko M.Sinkevičius nepalieka jokių interpretacijų – aiškiai buvo pasakyta, kad rašyk pareiškimą.
Jeigu nesuprato, gal pakartos dar kartą. Jeigu ministras neturi ministro pirmininko pasitikėjimo – viskas, darbas yra baigtas“, – įsitikinęs demokratas.
„Jeigu neras socdemai kuo pakeisti, visada yra „Nemuno aušra“, – paklaustas, kas galėtų užimti D.Šakalienės vietą, savo variantą pateikė S.Skvernelis.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį su krašto apsaugos ministre susitikusi premjerė I.Ruginienė sakė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs.
Politikės teigimu, krašto apsaugai vadovaujantis socialdemokratė turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą. Taip pat, pažymėjo I.Ruginienė, nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijos.
Toks susitikimas vyko po to, kai praėjusią savaitę paaiškėjo, jog Krašto apsaugos ministerijoje vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte.
Apie KAM vykusį neoficialų susitikimą pirmasis užsiminė M.Sinkevičius. „Žinių radijui“ jis teigė, kad pokalbiai KAM yra „keistas žanras“, o ministrės D.Šakalienės elgesį jis įvertino kaip nekomandišką ir nenuoseklų.
Netrukus krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tačiau detaliau jų nekomentavo.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė aiškinosi, kad susitikimas KAM vyko be jos žinios. Tačiau D.Šakalienė tokio žanro susitikimo nesmerkė, pažymėdama, kad toks pokalbių formatas yra normalus. Nesusipratimu susiklosčiusią situaciją vadinanti socialdemokratė žadėjo viską išsiaiškinti pokalbio su premjere metu.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
Dovilė ŠakalienėLaurynas KasčiūnasSaulius Skvernelis
Rodyti daugiau žymių