Pasiūlyta įpareigoti Migracijos departamentą informuoti gyventojus apie besibaigiantį paso galiojimą

2025 m. spalio 21 d. 16:34
Seimas svarstys siūlymą įpareigoti Migracijos departamentą iš anksto informuoti gyventojus apie besibaigiantį jų paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimą.
Tai numatančias įstatymo pataisas antradienį Seimui pateikęs opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas mano, kad informaciją apie besibaigiantį dokumentų galiojimą gyventojai galėtų gauti el. paštu arba SMS žinute.
Pasak A. Bagdono, dažnai apie negaliojantį dokumentą žmonės sužino tik išvykdami į kelionę, atėję tvarkytis teisinių arba finansinių paslaugų – ir tai sukelia nepatogumų.
Jei Seimas pritartų parengtai įstatymo pataisai, likus 2 mėnesiams iki asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo pabaigos Migracijos departamentas informacinėje sistemoje nurodytais gyventojo kontaktais turėtų informuoti žmogų apie baigiančius galioti dokumentus.
2 mėnesių terminas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad naujo dokumento pagaminimas įprasta tvarka užtrunka iki mėnesio, o pasinaudojus pagreitinta tvarka taikomas papildomas mokestis.
Priėmus įstatymo pakeitimus, anot A. Bagdono, gyventojai galėtų iš anksto registruotis Migracijos departamente, planuoti vizitus ir gauti naują dokumentą laiku – be nepagrįstos papildomos finansinės naštos.
Pasiūlytas Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimas sulaukė pritarimo po pateikimo. Jį palaikė 99 Seimo nariai, 1 buvo prieš ir 1 parlamentaras susilaikė. Planuojama, kad po svarstymo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK) projektas plenarinėje salėje vėl atsiras gruodžio 9 d.
Dabartinis įstatymas nenumato pareigos valstybės institucijoms informuoti apie baigiančių galioti asmens tapatybės kortelės ar paso terminus. Jų galiojimo kontrolė yra piliečio atsakomybė, valstybės institucijos nesiunčia priminimų ar pranešimų.
