Prieš R. Žemaitaičio vizitą Nidoje – audringa vietinių reakcija

Apie planuojamą vizitą paskelbus „Facebook“ grupėje „Mūsų Neringa“, komentarų skiltyje tvyro pasipiktinimas, ironija ir atviras nepasitikėjimas.
„Savo propagandinėm šiukšlėm visas Nidos pašto dėžutes užkišo. Nespėju nešt į konteinerį. Geriau tuos pinigus būtų Ukrainai paaukoję arba Caritui“, – rašoma viename komentare, reaguojant į platinamus reklaminius partijos laikraštukus.
Kiti ragina iš viso neleisti rengti susitikimo: „Vykite lauk ir kuo greičiau!“
„Opiumas liaudžiai skleidžiamas laisvai. Sėdi gi valdžioje, tai kada jie dirba?“ – piktinamasi diskusijose.
Kiti komentuoja ir plakatus: „Žiūrint į tą plakatą, jau matau tekančią saulę iš rytų, tik kūjo ir pjautuvo trūksta.“
Ne visi pasisakymai tokie kategoriški – kai kurie gyventojai primena, kad Seimo nariai turi teisę bendrauti su rinkėjais: „Aš nebalsavau už „Nemuno aušrą“, bet gerbiu tuos, kurie balsavo.“
Tuo tarpu kiti klausia konkrečių dalykų. Socialiniuose tinkluose plinta interviu ištrauka, kurioje Petkevičienė pripažįsta, kad ankstesnis dviejų dienų vizitas Neringoje mokesčių mokėtojams kainavo apie 850 eurų.
„Vienas klausimas lieka – kiek kainuos šis vizitas?“ – svarstoma komentaruose.
Kritikos netrūksta ir partijos lyderiui. „Populistinę dešrą pjaustys ir kabins su makaronais ant ausų“, – rašoma viename pasisakyme.
„Ką gali pasiūlyti šitie Lietuvos išdavikai?“ – klausiama kitame.
Ne vienas neringiškis pabrėžia, kad politikų viešnagė vyksta jautriu metu – kai vis daugiau diskutuojama apie valstybės saugumą, santykį su Rusija ir informacines atakas.
„Prisijungti prie Kaliningrado?“ – ironizuoja vienas komentatorius, o kitas priduria: „O, antisemitizmo Neringai paduos.“
Kai kurie gyventojai sako, kad į susitikimą vis dėlto ateis – ne iš simpatijos, o norėdami patys pamatyti, kaip elgsis ir ką sakys „Nemuno aušros“ atstovai.
