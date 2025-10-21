Trečiadienį I. Ruginienė su G. Nausėda aptars situaciją dėl D. Šakalienės

„Aš tikrai rytoj aptarsiu šitą situaciją su prezidentu ir jo patirtis ir nuomonė tikrai labai svarbi, išklausysiu ir jo argumentus“, – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
Tuo metu antradienį vyksiantis D. Šakalienės ir G. Nausėdos susitikimas, pasak premjerės, vyks ministrės iniciatyva.
„Kiek žinau, ministrės iniciatyva šitas susitikimas. Tai pasižiūrėsime“, – sakė ji, pažymėdama, kad būsimo prezidento ir ministrės pokalbio turinio nežino.
„Negaliu pasakyti, nežinau turinio, matyt, kai jie susitiks, pasižiūrėsime“, – pridūrė I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė neslėpė, jog kilus kivirčams dėl gynybos biudžeto jaučiamas apmaudas, mat finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas bei ji pati dėjo pastangas, kad finansavimas krašto apsaugai atlieptų poreikius.
„Tiesiog man labai apmaudu, kad per visą šitą procesą visos pastangos, kurias mes dėjome su finansų ministru dėl biudžeto, (...) dabar yra devalvuojamos dėl tam tikrų kitų nesutarimų arba politinių intrigų“, – kalbėjo ji.
Sprendimą dėl tolimesnio darbo priims tik sulaukusi visų atsakymų iš ministrės
Kaip skelbta, pirmadienį I. Rugienienė susitiko su D. Šakaliene. Po politikių pokalbio ministrė aiškino, kad atsakė į visus premjerės klausimus, o jeigu paaiškinimai netenkina – tokia yra I. Ruginienės teisė.
„Vėlgi, yra apmaudu. Man atrodo, kad mūsų bendras tikslas – stiprus biudžetas ir stiprios politinės kryptys, nukreiptos į valstybės saugumą. Mano ne vieną kartą buvo pareikšti ir ketinimai, ir pažadas, kad aš noriu kuo labiau stabilesnės Vyriausybės, aš noriu dirbti, bet nesiaiškinti santykių. Ir dėl to kaip premjerė negaliu nematyti to, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijos sektoriuje. Tikrai matau ir begalines įtampas viduje, matau, kaip yra neatsakingai operuojama skaičiais, kalbant apie biudžetą. Tai tą turiu užkardyti ir aiškiai pasakyti – gynyba stiprės, saugumą mes suprantame plačiąja prasme“, – patikino ji.
D. Šakalienė žurnalistams taip pat teikė, kad dar spalio pradžioje pirminiame biudžeto projekte gynybai buvo numatytas mažesnis nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) siekiantis finansavimas. I. Ruginienė tai neigia.
„Atsakingai pareiškiu, kad mes su finansų ministru dėjome visas pastangas, kad gynybai būtų skiriama daugiau nei 5 proc. Tą mes ir pademonstravome. Tai nebuvo lengvas iššūkis, tai buvo tikrai didelis iššūkis. (...) Bet mūsų pasiryžimas buvo labai aiškus ir mes pristatėme biudžetą būtent su tokiais skaičiais. Nepasitikėjimo skleidimas (...) – nežinau, kaip galima vertinti tokius veiksmus“, – svarstė I. Ruginienė.
Tuo metu klausiama, ar dar mato bendrą darbą su D. Šakaliene, premjerė tikino, kad tai vertins sulaukusi visų ministrės atsakymų.
„Aš dabar šiai dienai noriu susikoncentruoti ties tam tikrų klausimų ir atsakymų gavimu. Tikrai matau, kad man reikės detalesnių paaiškinimų, tam tikros informacijos gavimo ir po to aš tikrai padarysiu savo išvadas“, – apibendrino I. Ruginienė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.
Savo ruožtu pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą. Be to, po susitikimo su ministre premjerė pranešė, kad iš nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos nebe KAM, o Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos.
Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Po pokalbio su premjere D. Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.
Inga RuginienėGitanas NausėdaDovilė Šakalienė
Rodyti daugiau žymių