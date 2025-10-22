Konferencija
Lietuvos diena

2025 m. Laisvės premiją siūloma skirti Medininkų tragediją išgyvenusiam T. Šernui

2025 m. spalio 22 d. 17:11
2025 metų Laisvės premiją siūloma skirti 1991 m. Medininkų tragediją išgyvenusiam Lietuvos muitinės pareigūnui, Evangelikų reformatų bažnyčios dvasininkui Tomui Šernui.
Tokį sprendimą priėmė trečiadienį posėdžiavusi Seimo Laisvės premijų komisija.
„Dabartinių grėsmių kontekste tokia asmenybė – neįkainojamas liudijimas, kad laisvė nėra duotybė. T. Šerno veikla, susitikimai su jaunimu ir pilietiškumo pamokos įkvepia jaunąją kartą ir motyvuoja saugoti ir ginti taiką ir laisvę“, – Eltai sakė Laisvės premijų komisijos pirmininkė Rima Baškienė.
T. Šernas – vienintelis 1991 m. liepos 31 d. Medininkų tragediją išgyvenęs Lietuvos muitinės pareigūnas, Sąjūdžio savanoris, Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios Vilniaus parapijos dvasininkas, Konsistorijos narys, Vasario 16-osios klubo garbės pirmininkas.
Apdovanojimą T. Šernui planuojama tradiciškai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2026 m. sausio 13-ąją.
Nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės Premiją.
2024 m. Laisvės premija įteikta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui.
