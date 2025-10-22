A. Veryga: H. Šinkūno nepaskyrimui į KT įtakos galėjo turėti įtampos tarp G. Nausėdos ir socialdemokratų

„Kaip kolegos subalsavo ir kas ten už ką balsavo – man labai sudėtinga pasakyti. Gal ir kokia emocija suveikė, matant gilėjančias įtampas tarp Prezidentūros ir socialdemokratų“, – „Žinių radijui“ teigė A. Veryga.
„Objektyviai žiūrint, matyt, taip. Nes neigti objektyvią realybę, matyt, būtų labai sudėtinga“, – paklaustas, ar Seimas mažiau taikstosi su prezidentu, akcentavo jis.
Anot politiko, santykiai tarp socialdemokratų ir Prezidentūros negerėja, todėl jis ragina institucijas neperžengti savo atsakomybių ribų.
„Santykiai negerėja. Labai norėčiau tikėti ir tikėtis, kad tas ratas neįsisuks į tokį, koks buvo konservatorių Vyriausybėje. Valstybei yra negerai, kai pereinama į tokį skirtingų valdžių sektorių konfliktą“, – kalbėjo A. Veryga.
„Sutinku su kolegomis, kurie sako, kad kiekviena iš tų institucijų turi savo atsakomybių ribas ir jas reikia jausti. Jeigu yra įžengiama į kažkokią atsakomybės ribą ir norima ten daryti įtaką, su tuo kartu atkeliauja ir atsakomybė ir jos nereikėtų purtytis. Matyt, tas bandymas vienu atveju kažką siūlyti, daryti įtaką, o kitu atveju sakyti, kad aš ne prie ko (...) tai ir sukelia tam tikras įtakas“, – pabrėžė „valstiečių“ lyderis.
ELTA primena, kad antradienį Seimas slaptu balsavimu paskyrė Julių Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo.
Savo ruožtu Prezidentūra teigė, kad tokiu būdu parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau Gitano Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų. Prezidentas neatmeta, kad dar kartą teiks H. Šinkūno kandidatūrą Seimui.
Seimui pritarus parlamentaro J. Sabatausko kandidatūrai į KT teisėjus, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, jog opozicija dėl šio klausimo kreipsis į KT. Anot jo, J. Sabatauskas neatitinka reikalavimų, keliamų KT teisėjams – neturi tinkamo darbo stažo kaip teisininkas.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)Aurelijus VerygaGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių