A. Veryga: statyčiau, kad D. Šakalienės pareigose neliks

„Žanras, švelniai tariant, yra keistas“, – „Žinių radijui“ trečiadienį teigė A. Veryga.
„Man irgi sunku būtų patikėti, kad kažkas į ministeriją susikviečia nuomonės formuotojus ir ministrė neva nežino apie tai. (...) Jeigu ji nežinojo, kad pas ją ministerijoje taip vyksta... Aš net nežinau, kas yra blogiau: ar tai, kad ji nežino, kas ten pas ją vyksta, ar tai, kad ji ministrei pirmininkei už nugaros tokius dalykus daro. Abu dalykai blogi“, – akcentavo jis.
Todėl politikas mano, kad atsistatydinti ketinanti ministrė pareigose neliks.
„Jeigu reiktų statyti, statyčiau, kad visgi neliks“, – kalbėjo A. Veryga.
„Ministrė veikia Vyriausybės sudėtyje ir paskutinis žodis yra premjerės“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad kilus įtampoms su premjere Inga Ruginiene, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų.
Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip informavo šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.
Kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.
Savo ruožtu pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą.
Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Po pokalbio su premjere D. Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.