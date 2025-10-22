D. Šakalienė sureagavo į buvusių ministerijos darbuotojų kaltinimus: „Čia – ne gėlių darželis“

„Klaidų, manau, visi darome. Aš irgi padariau klaidų – gal ne visai tų, dėl kurių buvo tokia intensyvi savaitė. Vienas dalykas yra nekvestionuotinas – gynybos biudžetas yra absoliutus prioritetas. Ir tikras gynybos biudžetas, o ne KAM biudžetas kaip krepšelis, iš kurio kas nors norėtų ateiti pasisemti.
Žiauriai svarbu viskas: ir keliai, ir sveikatos apsauga, ir švietimas. Nėra klausimo apie tai. Bet gynybos biudžetas pirmiausiai ir yra kariniai poreikiai, kurie yra ir ašis, pirmoji fronto linija, ir ant jų tada dedami visi kiti dalykai – nuo dvigubos paskirties projektų iki visos mūsų valstybės sistemiško pasirengimo visuotinei gynybai“, – argumentavo ministrė.
Tačiau ji pati ir premjerė I.Ruginienė, anot jos, skirtingai suprato, kaip turėtų atrodyti gynybos biudžetas.
„Šioje vietoje turime esminį skirtumą suvokimo, kaip vis dėlto veikia visuotinė gynyba ir koks turi būti tam skiriamas finansavimas“, – pridūrė ji.
D.Šakalienė pabrėžė, kad nei 3,56 proc. BVP gynybai, kuris, anot jos, buvo Finansų ministerijos pasiūlytas vasarą, nei 4,87 proc. BVP, kuris buvo pasiūlytas spalio 1 dieną ir laikėsi iki spalio 14 dienos, nėra tinkamas gynybos finansavimas.
„Visi metodai, kurių ėmėsi krašto apsaugos sistemos darbuotojai, man atrodo, tinkami, kad dabar turime 5,38 proc. BVP. Tikėkimės, kad pavyks tai išsaugoti“, – vylėsi D.Šakalienė.
Tiesa, ministrė taip pat įvardijo vieną klaidą, kurią jos manymu, šioje situacijoje padarė.
„Klaida tai, kad turėjau per daug idealizmo galvodama, kad skaičiuojant metus iki galimo karo mes turime būti labiau susitelkę. Kad mes viduje taip pjausimės? Ar aš galėjau kaip nors prisidėti, kad būtų ramesnė atmosfera, kad geriau susikalbėtume? Gal. Gal tikrai diplomatijos man reikia išmokti daugiau“, – svarstė D.Šakalienė.
Tuo pačiu D.Šakalienė sureagavo į žiniasklaidoje pasirodžiusius buvusių Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų liudijimus, kad atmosfera darbe buvo nepakeliama, vyravo viešas darbuotojų žeminimas, mobingas.
„Aš iš savo pusės dėjau visas pastangas, kad žmonės jaustųsi girdimi, kad jie jaustųsi gerai. Tai, ką matote, tai, kas susiję pirmiausiai su karių gerove, davė rezultatą – jeigu pas mus ateina daugiau karių negu bet kada ir išeina mažiau negu bet kada, tai turbūt tam tikrą rezultatą duoda.
Kai kalbame apie mano artimiausią komandą, tai yra fantastiški žmonės, patriotiški, nerealūs, stiprūs, kompetentingi, ir aš jais labai didžiuojuosi. Jeigu kažkur padariau klaidų, tai dėl to labai apgailestauju, bet iš savo pusės dėjau visas įmanomas pastangas. O jau kaip jie jaučiasi, tik jie patys gali pasakyti.
Kalbant apie įvairius anoniminius komentarus, prisimenu tą mėnulinį skundą, kuris net buvo NSGK perduotas institucijoms, ir kažkaip sėkmingai numirė, kur irgi buvo apie sąmokslo teorijas. Anoniminiai dalykai – toks sovietmečio paveldas, nėra labai gerai. Jeigu yra problemų, apie jas reikia kalbėti atvirai“, – kalbėjo D.Šakalienė.
Ministrė tikino, kad tai, jog KAM pavyko išsikovoti didesnį gynybos finansavimą, rodo, kad komandos jausmas buvo.
„Mus vienija ne draugystės, simpatijos ar antipatijos, o bendras tikslas. Ar su manimi lengva dirbti? Daugelis iš jūsų mane daug metų pažįsta. Aišku, aš esu darboholikė, dirbu po n valandų ir esu tikrai reiklus žmogus. Bet čia – nė gėlių darželis, čia yra Krašto apsaugos ministerija, kur reikia labai daug dirbti. Per pratybas irgi nebūna lengva, bet gal tada mūšyje lengviau“, – įvertino D.Šakalienė.
Kokie kariuomenės įsigijimai nukentės dėl to, kad gynybai neskiriamas reikiamas finansavimas?
„Kaip tik ir galvojau nueiti su premjere su visu šimto puslapių mūsų biudžetu ir klausti, tai nuo kurios vietos braukiame? Ar vis dėlto gal pasiskoliname dar papildomai ir skiriame visas reikalingas lėšas? Nes 4,9 mlrd. eurų yra tas bazinis minimumas, kurį turime turėti. Jeigu pridedame karių algų pakėlimą, papildomus oro gynybos poreikius ir dar keletą smulkesnių eilučių, tai turime 5,1 mlrd. eurų“, – kalbėjo D.Šakalienė.
Tuo pačiu D.Šakalienė pranešė, kad, nepaisant konflikto su premjere ir partijos vadovybės, ji neketina trauktis iš socialdemokratų partijos.
„Inga Ruginienė yra naujokė mūsų partijoje, keletą mėnesių. Aš esu beveik devynerius metus. Šita bendruomenė patyrė daug visokių išbandymų, dabar mes irgi turime labai sunkų laiką. Aš šioje vietoje turiu tokį labai tradicinį požiūrį – aš manau, kad santuoka ir partija yra viena“, – nurodė D.Šakalienė.
