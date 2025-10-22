Dėl kontrabandinių balionų laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio punktai su Baltarusija 

Antradienio vakarą vėl sutriko Vilniaus oro uosto veikla. Portalo Lrytas žiniomis, lėktuvų eismas buvo sustabdytas dėl sostinės kryptimi skrendančių meteorologinių balionų, naudojamų cigarečių kontrabandai.
Į sostinę skridę lėktuvai iš Antalijos, Lisabonos, Stokholmo, Londono ir kitų Europos miestų iš pradžių suko ratus danguje, tačiau vėliau dalis buvo nukreipti į Kauno oro uostą.
Kitiems į Vilnių skridusiems žmonėms pasisekė dar mažiau – skrydis iš Stokholmo buvo nukreiptas atgal į Švedijos sostinę, iš Frankfurto – į Rygą, o iš Londono skridę žmonės nusileis Varšuvoje. 23:38 val. duomenimis, buvo paveikti 8 skrydžiai.
Tačiau kaip galima pastebėti Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje, vien į sostinę nusileisti ketinusių lėktuvų galima suskaičiuoti bent 10.
Taip pat išskristi vėlavo ir lėktuvas į Oslą.
Kaip Lrytas informavo Vilniaus oro uosto Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė, orlaivių eismas 22:23 val. buvo sustabdytas dėl pastebėtų balionų skrendančių Vilniaus oro uosto kryptimi.
Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, jog oro uosto veikla sutrikdyta dėl meteorologinių balionų, naudojamų cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos.
Kaip pranešama, stebima keliasdešimt balionų, tačiau jų gali būti ir daugiau.
