Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Dėl kontrabandinių balionų laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio punktai su Baltarusija 

2025 m. spalio 22 d. 06:18
Lrytas.lt
Dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų antradienį vėlai vakare sustabdžius Vilniaus oro uosto veiklą, nutarta laikinai uždaryti ir abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, trečiadienį pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Daugiau nuotraukų (10)
Antradienio vakarą vėl sutriko Vilniaus oro uosto veikla. Portalo Lrytas žiniomis, lėktuvų eismas buvo sustabdytas dėl sostinės kryptimi skrendančių meteorologinių balionų, naudojamų cigarečių kontrabandai.
Į sostinę skridę lėktuvai iš Antalijos, Lisabonos, Stokholmo, Londono ir kitų Europos miestų iš pradžių suko ratus danguje, tačiau vėliau dalis buvo nukreipti į Kauno oro uostą.
Kitiems į Vilnių skridusiems žmonėms pasisekė dar mažiau – skrydis iš Stokholmo buvo nukreiptas atgal į Švedijos sostinę, iš Frankfurto – į Rygą, o iš Londono skridę žmonės nusileis Varšuvoje. 23:38 val. duomenimis, buvo paveikti 8 skrydžiai.
Tačiau kaip galima pastebėti Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje, vien į sostinę nusileisti ketinusių lėktuvų galima suskaičiuoti bent 10.
Taip pat išskristi vėlavo ir lėktuvas į Oslą.
Kaip Lrytas informavo Vilniaus oro uosto Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė, orlaivių eismas 22:23 val. buvo sustabdytas dėl pastebėtų balionų skrendančių Vilniaus oro uosto kryptimi.
Nacionalinis krizių valdymo centras skelbia, jog oro uosto veikla sutrikdyta dėl meteorologinių balionų, naudojamų cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos.
Kaip pranešama, stebima keliasdešimt balionų, tačiau jų gali būti ir daugiau.
BaltarusijakontrabandininkaiLietuvos ir Baltarusijos pasienis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.