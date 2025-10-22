Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

Dramą dėl gynybos biudžeto stebintis L. Linkevičius: kelio atgal nėra Ar pats svarstytų apie D. Šakalienės vietą?

2025 m. spalio 22 d. 13:13
Kilus naujam skandalui Vyriausybėje buvęs krašto apsaugos ministras, Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius pabrėžia, kad dėl gynybos biudžeto jokių kompromisų šiandien būti negali.
