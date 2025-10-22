Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Ministerija atnaujins Rukloje ketverias kareivines

2025 m. spalio 22 d. 09:47
Krašto apsaugos ministerija (KAM) ketina atnaujinti ketverias Rukloje esančio Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko kareivines, taip pat inžinerinius tinklus.
Daugiau nuotraukų (3)
Rugsėjo pabaigoje buvo paskelbtas rangos konkursas J. Radvilos mokomojo pulko keturių kareivinių kapitaliniam remontui. Planuojama, kad statybos darbai bus baigti 2028 metų trečiąjį ketvirtį, trečiadienį pranešė KAM.
Taip pat bus rekonstruojami vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, apšvietimo ir ryšių tinklai.
Papildomai įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė bei nauji drenažo tinklai. Šiuo metu perkamos projektavimo paslaugos, o statybos darbų pabaiga planuojama 2029 m. pabaigoje.
Šalia esančiame Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalione Rukloje taip pat vystomi nauji sandėliavimo pastatai, vyksta garažo rekonstrukcija.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Ruklakareivinės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.