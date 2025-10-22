Ministerija atnaujins Rukloje ketverias kareivines

Rugsėjo pabaigoje buvo paskelbtas rangos konkursas J. Radvilos mokomojo pulko keturių kareivinių kapitaliniam remontui. Planuojama, kad statybos darbai bus baigti 2028 metų trečiąjį ketvirtį, trečiadienį pranešė KAM.
Taip pat bus rekonstruojami vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, apšvietimo ir ryšių tinklai.
Papildomai įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė bei nauji drenažo tinklai. Šiuo metu perkamos projektavimo paslaugos, o statybos darbų pabaiga planuojama 2029 m. pabaigoje.
Šalia esančiame Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalione Rukloje taip pat vystomi nauji sandėliavimo pastatai, vyksta garažo rekonstrukcija.