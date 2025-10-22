Po masinio balionų skrydžio iš Baltarusijos – V. Vitkausko perspėjimas: „Reikia žiūrėti į blogiausią scenarijų“

„Kol kas tokių duomenų nėra, bet, aišku, visą laiką reikia žiūrėti į blogiausią scenarijų, kaip ir klasika sako. Palauksime duomenų iš kitų žinybų“, – trečiadienį Vyriausybėje vykusioje spaudos konferencijoje teigė V. Vitkauskas.
„Pagal dabartinius požymius, ką matome šią minutę, tai yra kontrabanda. Tokio masto, tiek daug taškų, kad nežinotų Baltarusijos režimas, kad tokie dalykai vyksta, būtų tikėtis labai naivu. Su jų žinia, arba tiksliau su jų ignoravimu, tas vyksta. Ar buvo stimuliuota, surežisuota, to šiai minutei mes negalime atsakyti“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų visą naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Jis veiklą atnaujino tik 6.30 val.
Pasak R. Liubajevo, dėl pasirodžiusių oro balionų informacija buvo perduota karinėms oro pajėgoms. Iš jų buvo gautos užklausos dėl objektų identifikavimo.
Pasieniečiai dėl šio incidento jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
VSAT vado teigimu, pasieniečiai ikiteisminiuose tyrimuose buvo sulaikę per 100 asmenų, susijusius su rūkalų gabenimu oro balionais iš Baltarusijos, 20 jų buvo pripažinti kaltais ir nuteisti.
Krizių valdymo centrasVilmantas VitkauskasLietuvos ir Baltarusijos pasienis
