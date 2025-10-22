Po Vilniaus oro uoste fiksuotų kontrabandinių balionų – Prezidentūros reakcija

„Mūsų tarnybos ir mūsų Užsienio reikalų ministerija turėtų imtis gerokai griežtesnių veiksmų, kalbantis su Baltarusijos valdžia, kad aiškiai indikuoti – jeigu tai kartosis, tai gali būti, kad mes uždarysime sieną su Baltarusija apskritai, kažkuriam ilgesniam laikui“, – trečiadienį LRT radijui sakė D. Matulionis.
Dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų visą naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Taip pat buvo uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. Anot D. Matulionio, situacija dar kartą parodė, kaip svarbu turėti kokybišką detekcijos sistemą pasienyje.
„Yra labai svarbu turėti vaizdą, vadinamąją detekcijos sistemą mūsų pasienyje. Tiek Lietuvos kariuomenė, tiek Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, tiek kitos institucijos turėtų turėti oro erdvės vaizdą ir atitinkamai reaguoti“, – trečiadienį komentavo prezidento vyriausiasis patarėjas.
Meteorologinių oro balionų numušimas – subtilus klausimas
Prezidento vyriausiojo patarėjo teigimu, meteorologinių balionų numušimas yra sudėtingas klausimas, todėl, anot jo, dabar būtina sutelkti dėmesį į kitas atgrasymo priemones.
„Čia yra žymiai sudėtingiau nei dronai apie kuriuos mes daug kalbame. Numušimo klausimas yra pakankamai subtilus, manyčiau, kad yra kitų priemonių, kurių turėtų imtis mūsų teisėsaugos institucijos dėl baudžiamosios atsakomybės griežtinimo ir greitesnio tokių nukritusių balionų surinkimo, kas sumažintų patrauklumą siųsti balionus į Lietuvą“, – trečiadienį komentavo prezidento vyriausiasis patarėjas.
„Jeigu jie (oro balionai – ELTA) skristų arti žemės tai juos mūsų pasieniečiai tikrai numuštų, bet problema yra ta, kad jie skrenda aukštai 3–6 km aukštyje, tai jau ne mūsų pasieniečių reikalas, tai jau reikalautų mūsų kariuomenės veiksmų atitinkamų“, – tęsė D. Matulionis.
Kaip skelbta, antradienio vakarą iš Baltarusijos į Lietuvą paleistų kontrabandines cigaretes skraidinusių meteorologinių balionų invazija buvo intensyviausia šiemet. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, tai buvo koordinuota operacija, nes ne visi meteorologiniai oro balionai skrido link Vilniaus oro uosto.
ELTA primena, kad tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
Deividas MatulionisVilniaus oro uostasGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių