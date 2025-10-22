Už akių užbėgusi I. Ruginienė ir aiškūs signalai: „Didžioji intriga buvo, kada ir kas pirmas ištars burtažodį“
2025 m. spalio 22 d. 19:50
Premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybė trečiadienį vėl aptrupėjo – postą paliko krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Dar antradienį atsistatydinimo prašymą I.Ruginienei parašiusią ministrę trumpam buvo sustabdęs prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau su šalies vadovu šįryt susitikusi Vyriausybės vadovė galiausiai sudavė dar skaudesnį smūgį.