Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Už akių užbėgusi I. Ruginienė ir aiškūs signalai: „Didžioji intriga buvo, kada ir kas pirmas ištars burtažodį“

2025 m. spalio 22 d. 19:50
Lrytas Premium nariams
Premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybė trečiadienį vėl aptrupėjo – postą paliko krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Dar antradienį atsistatydinimo prašymą I.Ruginienei parašiusią ministrę trumpam buvo sustabdęs prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau su šalies vadovu šįryt susitikusi Vyriausybės vadovė galiausiai sudavė dar skaudesnį smūgį.
Daugiau nuotraukų (11)
Dovilė ŠakalienėInga RuginienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.