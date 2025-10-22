Lrytas Premium prenumerata tik
V. Kondratovičius: Baltarusija nepateikė informacijos apie į Lietuvą skridusius meteorologinius balionus

2025 m. spalio 22 d. 14:02
Siekiant užkirsti kelią neteisėtai veiklai pasienyje, Lietuva ir Baltarusija galėtų tam tikrais atvejais keistis turima informacija, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Manyčiau, kad yra tokių vietų, kur tikrai apsikeitimas informacija (tarp Baltarusijos ir Lietuvos – ELTA), kad būtų užkardoma neteisėta veikla, galėtų būti“, – žurnalistams trečiadienį sakė V. Kondratovičius.
Jo teigimu, Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų laikinas uždarymas buvo tarsi žinia Baltarusijai, jog apie galimą neteisėtą veiklą, pavyzdžiui, į Lietuvos pusę skrendandčius balionus, reikėtų įspėti.
„Jeigu mes kalbame apie šios dienos įvykius, tai galbūt mūsų žinutė apie postų uždarymą yra žinutė, kad reikia bendradarbiauti – ne bendrauti, o keistis informacija“, – komentavo V. Kondratovičius.
Jis užsiminė, kad Lenkijos pareigūnai esą gaudavo Baltarusijos perspėjimus apie dronus, kurie artėja į Lenkijos pusę.
Kaip teigė V. Kondratovičius, Baltarusija Lietuvos apie link šalies artėjančius meteorologinius balionus perspėjusi nebuvo.
„Ne, apie balionus jokios informacijos nėra. (...) Matome, kad nėra pastangų, kad būtų užkardyta tokia veikla. Nesakome, kad jie (Baltarusijos pareigūnai – ELTA) joje dalyvauja, bet kad būtų pastangos, kurios pasireikštų sulaikymais ar kitokiais veiksmais, tokių mes negirdime“, – aiškino ministras.
Pasak jo, kol kas labiausiai tikėtina, kad antradienio vakarą į Lietuvą įskridę meteorologiniai balionai yra kontrabandinė veikla, o ne hibridinė operacija.
„Negalime atmesti visų atvejų, bet pagrindinė versija – tai yra kontrabandinė veikla, permetimas cigarečių“, – komentavo V. Kondratovičius.
ELTA primena, kad pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo teigimu, pasieniečiai ikiteisminiuose tyrimuose iš viso buvo sulaikę per 100 asmenų, susijusius su rūkalų gabenimu oro balionais iš Baltarusijos, 20 jų buvo pripažinti kaltais ir nuteisti. Visi kontrabandos gabenimo oru atvejai: balionais, bepilotėmis skraidyklėmis, dronais ir pan. yra tiriami kaip organizuotos nusikalstamos veikos.
2025 m. sausio-rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.
