Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

D. Jauniškis apie gynybos finansavimą: mes būsime pirmaujanti šalis NATO

2025 m. spalio 23 d. 09:30
Lietuvos ambasadoriaus prie NATO Dariaus Jauniškio teigimu, 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ateinančiais metais gynybos finansavimui planuojanti skirti Lietuva bus pirmaujanti valstybė Aljanse pagal krašto apsaugai skiriamas lėšas.
Daugiau nuotraukų (4)
„Atrodome tikrai gerai. Manau, kad nuo kitų metų, kai tikrai bus skiriamas 5,38 proc. nuo BVP gynybai, mes būsime pirmaujanti šalis, pirma šalis, kuri skyrė tiek. Tai atrodome tikrai labai gerai ir, manau, kad ir toliau reikia taip tęsti“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė D. Jauniškis.
Anot jo, Aljanso partnerės taip pat yra nusiteikusios didinti finansavimą gynybai, tačiau valstybių pasirengimui įtaką daro skirtinga geografinė padėtis.
„Kuo šalys yra arčiau Rusijos, tuo jos labiau linkusios skirti daugiau pinigų. Žinoma, tas dviejų greičių (finansavimas – ELTA) NATO truputį yra, bet, be jokios abejonės, kolkas aš matau tik pakankamai stiprią valią skirti vis daugiau ir daugiau pinigų nuo BVP būtent tai kietajai gynybai“, – sakė šalies ambasadorius NATO.
NATO viršūnių susitikime Hagoje birželį Aljanso partnerės susitarė iki 2035 m. į gynybą investuoti 5 proc. savo BVP: bent 3,5 proc. skirti gynybai ir 1,5 proc. – su gynyba susijusiai infrastruktūrai.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
Darius JauniškisRusijaHaga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.