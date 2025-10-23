Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaAktualijos

Ekspertai apie pasiruošimą dienai X – be užuolankų: štai, kas yra svarbiausia

2025 m. spalio 23 d. 18:08
Lrytas Premium nariams
„Visi žinome, kad mirsime. Tai yra faktas, bet mes kiekvieną dieną nemiegame karste ir nelaidojame savęs. Didelė tikimybė, kad dalis iš mūsų susirgs vėžiu, dalis susirgusių vėžiu nuo jo ir mirs. Dalis iš mūsų mirs nuo insulto. Dar viena dalis iš mūsų žus. Mes tai žinome, bet mes nuolat negyvename tokiomis nuotaikomis – mes tiesiog gyvename, nes esame žmonės. Mano pagrindinis patarimas – visų pirma nesiparinti. Mes visi tikrai mirsime. Dar niekas gyvas gyvenimo neišgyveno“, – praėjusią savaitę Vilniuje vykusioje „Saugumo kodo“ konferencijoje patarė karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis.
Daugiau nuotraukų (10)
Darius AntanaitisugniagesiaiSaugumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.