Ekspertai apie pasiruošimą dienai X – be užuolankų: štai, kas yra svarbiausia

„Visi žinome, kad mirsime. Tai yra faktas, bet mes kiekvieną dieną nemiegame karste ir nelaidojame savęs. Didelė tikimybė, kad dalis iš mūsų susirgs vėžiu, dalis susirgusių vėžiu nuo jo ir mirs. Dalis iš mūsų mirs nuo insulto. Dar viena dalis iš mūsų žus. Mes tai žinome, bet mes nuolat negyvename tokiomis nuotaikomis – mes tiesiog gyvename, nes esame žmonės. Mano pagrindinis patarimas – visų pirma nesiparinti. Mes visi tikrai mirsime. Dar niekas gyvas gyvenimo neišgyveno“, – praėjusią savaitę Vilniuje vykusioje „Saugumo kodo“ konferencijoje patarė karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis.