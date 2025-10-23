G. Nausėda apie H. Šinkūno nepaskyrimą KT teisėju: tai buvo kerštas

„Mes kartais painiojame asmeninius santykius ir vienų ar kitų frakcijų sprendimus Seime. Iš tikrųjų, mane smarkiai nustebino, neslėpsiu šito, vieno iš kompetentingiausių Lietuvos teisininkų nepatvirtinimas KT teisėju. Kitaip kaip keršto šito tikrai negaliu vertinti – juo labiau, kad balsavimas buvo slaptas, kai kas dar ir pasislėpė po anonimiškumo skraiste“, – žurnalistams Briuselyje teigė prezidentas.
Kaip anksčiau skelbė Prezidentūra – balsavęs prieš H. Šinkūno skyrimą Seimas bandė atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų.
Visgi, politiniuose kuluaruose kalbama, kad prezidento teiktą kandidatą valdantieji atmetė dėl G. Nausėdos išsakytos kritikos sprendimui į KT teisėjus siūlyti partijos narį Julių Sabatauską. Šalies vadovas tai vadino politizavimu.
Savo ruožtu prezidentas sako pykčio ant socialdemokratų nelaiko ir žada artimiausiu metu susitikti su socialdemokratų lyderiu M. Sinkevičiumi.
„Sprendimas buvo padarytas, aš tikrai dėl to nedarau tragedijos, kad čia jau įvyko kažkokia pasaulio pabaiga. Ketinu artimiausiu metu susitikti su partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, bet ne dėl to, kad išlieti savo nuoskaudas, o tiesiog pasikalbėti apie dabartinę politinę padėtį, Vyriausybės reikalus, ministrų paskyrimus, koalicijos ateitį ir manau, kad tokios diskusijos turėtų būti reguliarios, beje jos jau yra įvykusios praeityje“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
ELTA primena, kad antradienį Seimas slaptu balsavimu paskyrė Julių Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo.
Prezidentas neatmeta, kad dar kartą teiks H. Šinkūno kandidatūrą Seimui.
Gitanas NausėdaKonstitucinis TeismasVyriausybė
Rodyti daugiau žymių