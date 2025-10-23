I. Adomavičius savo buvusių pareigų dar nepamiršta: užsuko į Vengrijos ambasados renginį

Apie tai ketvirtadienį pirmasis paskelbė portalas Delfi. Portalui I.Adomavičius teigė, kad prieš kelias dienas, spalio 20-ąją, Vilniuje esančiame „Neringos viešbutyje“ jis dalyvavo Vengrijos ambasados surengtame priėmime – šis surengtas Vengrijos nacionalinės dienos proga.
Tiesa, ministru I.Adomavičius nebėra jau kelias savaites, bet tai jam, panašu, nesutrukdė apsilankyti ambasadoje kaip Lietuvos Vyriausybės atstovui.
Kaip Delfi aiškino buvęs Kultūros ministerijos vadovas, ambasada jam netekus posto savo kvietimo neatšaukė, netgi patys pasitikslino, ar renginyje jis tikrai dalyvaus.
Esą sulaukę teigiamo atsakymo Vengrijos ambasados darbuotojai patikino jo „labai laukiantys“.
I.Adomavičius taip pat teigė nemanantis, kad padarė kažką netinkamo – mat nemandagu nenueiti, jeigu jau sulaukei kvietimo. Pasak jo, renginyje dalyvavo daug iškilių asmenybių.
Tačiau kitaip mano socialdemokratas, buvęs ambasadorius ir Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Portalui Lrytas jis ketvirtadienį aiškino, kad tam tikrų diplomatinių taisyklių laikytis yra būtina – šiuo atveju į jas neatsižvelgta.
„Aš manau, kad jeigu mes gauname kvietimą pagal tam tikrą pareigybę, pagal diplomatinę praktiką yra tokia nerašyta taisyklė, jeigu sumanėme ar norime dalyvauti, tada turėtume pasitikslinti, ar iš tikrųjų yra kviečiamas toks asmuo, jeigu jis ir nėra tose pareigose.
Šiaip į diplomatinius priėmimus kviečiami valstybės politikai, valstybės institucijų darbuotojai ir labai geri ambasados draugai“, – nurodė R.Motuzas.
Šiuo atveju, pasak socialdemokrato, I.Adomavičius jau nebebuvo politikas, nebebuvo ir valstybinės institucijos atstovas.
„Ir nemanau, kad jis buvo labai geras ambasados draugas. Manau, kad diplomatine prasme nereikėtų lankytis“, – teigė politikas.
Tiesa, iš esmės toks I.Adomavičiaus poelgis nebuvo draudžiamas, bet parodė blogą toną.
„Pagal diplomatinę etiką reikėtų vis dėlto pasitikslinti. Paprastai tos erdvės nebūna labai didelės ir vis tiek būna atranka, ką kviesti, ko nekviesti, tuo labiau, kad jis buvo pakviestas kaip ministras, be jokios abejonės, jis turėjo pasitikslinti.
Be jokios abejonės, pati ambasada niekada neašauks tokio kvietimo, nes ambasadai pačiai būtų nesmagu, bet pats žmogus turėtų pasitikslinti, informuoti. Kaip ministras, jis neturėjo dalyvauti“, – kartojo R.Motuzas.
Socialdemokratai, anot jo, apie tokį buvusio ministro žingsnį nežinojo.
„Gal jis ir neturėtų mūsų informuoti, bet, kita vertus, jis galėjo pasitarti ir su kolegomis“, – svarstė R.Motuzas.
Primename, jog kultūros ministro pareigose I.Adomavičius neišbuvo nė kelių savaičių. Jis atsistatydino spalio 3 dieną.