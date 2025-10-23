I. Ruginienė nurodė, kada paskelbs kandidatą į D. Šakalienės vietą

Kaip „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ teigė Vyriausybės vadovė, ji tikisi, kad pavardę galės įvardinti „pačiu greičiausiu laiku“.
„Suprantu šitos srities svarbą, tikrai labai suprantu. Šiuo metu vidaus reikalų ministras laikinai pradeda vadovauti Krašto apsaugos ministerijai, ir pačiais trumpiausiais terminais atsiras ir naujas kandidatas į KAM“, – nurodė I.Ruginienė.
Paklausta, kas yra tie trumpiausi terminai, ji užsiminė apie kitą savaitę.
„Aš suprantu, kad visiems norisi čia ir dabar, bet pagal patį pozityviausią planą norėčiau jau kitos savaitės pradžioje turėti žmogų, ir viską darysiu, kad taip ir atsitiktų“, – patikino I.Ruginienė.
Ministrė pirmininkė vylėsi, kad būsimas krašto apsaugos ministras „susikoncentruos į valstybinius klausimus, bet ne į savęs reprezentavimą“.
„Aš to reikalauju iš visos Vyriausybės“, – pabrėžė premjerė.
I.Ruginienė priminė davusi pažadą, kad jeigu ministrai koncentruosis į darbus, bus nuostabu, bet jei ne – ji nebijos priimti ir labai sudėtingų sprendimų.
„Mes atėjome vykdyti programą, atėjome daryti darbus ir mes turime susikoncentruoti į darbus.
Aš kiekvienam ministrui sakau: tiesiog dirbkite gerai ir sąžiningai savo darbą, ir tai man bus didžiausia dovana, ir geriausia, kas galėtų atsitikti Vyriausybei. Tiesiog dirbkite savo darbą.
Bet kai kam, matyt, nepavyksta to padaryti“, – svarstė I.Ruginienė.
Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo atleido D.Šakalienę iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
Teikimą dėl atleidimo šalies vadovui įteikė premjerė I.Ruginienė. Tokį sprendimą Vyriausybės vadovė priėmė po to, kai tarp jos ir D.Šakalienės kilo trintys dėl gynybos finansavimo klausimų.
Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Tuo metu Eltos šaltinių duomenimis vienas iš realiausių kandidatų pakeisti D.Šakalienę yra šiuo metu viceministro pareigas KAM einantis Karolis Aleksa.