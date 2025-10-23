Jau matė 11 imigrantų
Juodupėnas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) „Rokiškio Sirenai“ pasakojo užvakar (pirmadienį – aut. past.) netoli savo namų Raupių kaime (prie Lietuvos-Latvijos sienos) sutikęs tris nelegalius imigrantus. Vyro teigimu, tai – trečias atvejis per pastarąjį mėnesį, kai iš kaimyninės šalies į Lietuvą, per Juodupės apylinkes, „atklysta“ nelegalūs kitataučiai. Tiesa, du kartus atvykėlius matęs ne jis pats, o pažįstami: „Pirmą kartą penkis tamsaus gymio asmenis pamatė mano pažįstama, netoli savo kaimo. Kitas draugas pasakojo matęs prieš keletą savaičių dar tris einančius mišku link Juodupės, o prieš porą dienų tris mulatus netoli namų sutikau aš pats. Jie – pabėgėliai iš Bangladešo. Patys sakė, nes aš jų klausiau“.
Pašnekovas teigė pasmalsavęs, iš kur atvykėliai yra, tačiau į situaciją kur jie keliauja labai nesigilinęs, nes tik vienas imigrantas sunkiai kalbėjo angliškai. Dalindamasis tokio netikėto susitikimo detalėmis vyras pasakojo, kad trys vaikinai buvo maždaug 17–18 metų amžiaus, vilkėjo rudenines striukes ir buvo labai sušalę – juk Lietuvoje pastarosiomis naktimis jau buvo šalnų – ant pečių nešėsi kuprines. Juodupėnas neabejojo – atėjo ši trijulė iš Latvijos ir svarstė, kad greičiausia vykdomas tradicinis nelegalių imigrantų gabenimo scenarijus: Latvijoje kažkas juos atlydi iki Lietuvos sienos, parodo Lenkijos, Vokietijos kryptį ir paleidžia toliau keliauti vienus. Pašnekovas patikslino, kad tie, kuriuos draugai matė anksčiau, buvo vyresni: apie 25-erių metų.
Lyg grybai griovyje
Paprašytas pasidalinti netikėto susitikimo detalėmis, Juodupės seniūnijos gyventojas pasakojo nuvažiavęs prie ežero žvejoti ir tolėliau griovyje pamatęs kažką baltuojant – stovėjo du žmonės.
„Galvojau medžiotojai, tad sėdau į mašiną ir privažiavau arčiau. Baigiant privažiuoti vietą, atsistojo ir trečiasis vaikinukas. Sustoti prie pat jų neturėjau galimybės, tad pavažiavau keliu keletą metrų. Jie priėjo prie manęs kaip prie draugo, paprašė telefono įkroviklio. Tada jų ir paklausiau iš kur atvyko, ką čia daro. Bet atsakė tik tiek, kad yra iš Bangladešo, o toliau kažką murmėjo savo kalba. Į diskusijas nebesileidau, pasakiau, kad tuoj jiems padėsiu. Ir išvažiavau. Paskambinau bendruoju pagalbos numeriu 112, išdėsčiau situaciją, o man liepė laukti, kol policijos pareigūnai su manim susisieks“, – užvakar dienos įvykį pasakojo kraštietis.
Toliau vyras sakė keliavęs į pagrindinį kelią Juodupė–Aleknos–Aknysta, kur pastebėjo pasieniečių automobilį ir du pareigūnus: „Paklausiau ir jų, ką čia veikia, o šie atsakė, kad dirba. Paprotinau, kad ne ten dirba, kad reikia važiuoti kitu keliu – ras pabėgėlių. Jie skubiai liepė rodyti kelią iki nelegalių imigrantų. Vaikinukai vis dar buvo toje vietoje, kur palikau. Jie nesipriešino, nebėgo ir nesislėpė. Aš nepasilikau, pasukau namo, tačiau būdamas kieme stebėjau, kad gal pusvalandį pasieniečiai su jais kalbėjosi vietoje, o paskui tuos vaikinukus kažkur išsivežė“.
Nesulaukia viešų žinių
Juodupėnas atkreipė dėmesį ir į tai, kad pasieniečiai apylinkėse pastaruoju metu būna dažniau, nei įprasta – kartais budi visą dieną, tačiau stebėjosi, kodėl specialistai patruliuoja tik pagrindiniame kelyje į Latviją.
Visgi šioje situacijoje Juodupės seniūnijos gyventojams kur kas smalsiau, kodėl apie apylinkėse sulaikytus nelegalius imigrantus neskelbiama viešai, o žinios keliauja tik vietiniu lygiu „iš lūpų į lūpas“?
„Kai imigrantai eina iš Baltarusijos, tuos skaičius eskaluoja kasdien, dabar imigruoja iš Latvijos – tylu. Neva, viskas gerai Europos Sąjungoje? Bet mes matom: vieną kartą pasieniečiai išsivežė grupelę, dabar ir vėl trys iškeliavo, o juk yra kurių ir nematom – apylinkėse miškeliai, kalnai, bet niekas, nieko, niekur apie tai neskelbia. Visuomenė nėra informuojama, kad jų pašonėje vyksta tokie dalykai... Juk žmonės žinotų, būtų budresni“, – kalbėjo nelegalius imigrantus sutikęs kraštietis.
Vieni bruzda, kiti nežino
Jo teigimu, po tokių „nuotykių“ nebe taip ramu būti kaime, nes žmonės diskutuoja, kad jei nelegalai eina šiuo keliu ir jų ims daugėti, kas žino, gali kada „užsukti“ ir valgyti prašyti: „Gal pasibels, paprašys, o gal mėgins pasiimti neprašę. Aš turiu apleistą, negyvenamą sodybą ir dabar jau pagalvoju, kad tie praeiviai ramiai gali nepastebėti ateiti ir savavališkai prisiglausti joje nakčiai. Kitas dalykas – neaišku, kiek tie vaikai pasiruošę: jie mums atrodo priešai, bet mus irgi laiko priešais. Nežino ko tikėtis iš mūsų, o mes – iš jų“.
Problemą išdėstęs pašnekovas sakė su bendraminčiais informaciją perdavę Juodupės seniūnui Olegui Grišajevui bei Seimo nariui Tadui Barauskui.
Pastarasis patvirtino kraštiečių skambučio sulaukęs antradienio vakarą: „Tikrai šio klausimo nepamiršiu. Reikės pasidomėti ir Rokiškio policijos komisariate, kas jiems yra žinoma, ir čia Seime gal su Vidaus reikalų ministru pasikalbėti. Jei būčiau informaciją turėjęs diena anksčiau, jau galėčiau šiuo klausimu daugiau pasakyti, nes kaip tik vakar ryte su Ministru buvome susitikę diskusijai kitais klausimais. Dėl informacijos: tikrai pritariu, kad apie tai skelbti yra būtina, dėl vietos gyventojų saugumo“.
nelegalūs migrantai Lietuvos ir Baltarusijos pasienis Latvijos pasienis
