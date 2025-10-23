V. Simonko: suprantu R. Tamašunienės pažiūras dėl partnerystės, bet ji turi laikytis įstatymų

„Aš noriu tikėti, kad pozicija yra tokia, kad pozicijos dar nėra. Noriu tikėti, kad kažkuriuo momentu Teisingumo ministerija gali pakeisti (situaciją – ELTA). (…) Aš turiu intuiciją ir žinau, kad visko gali būti, sprendimai iki galo nepriimti“, – Eltai komentavo V. Simonko.
„Bet aš noriu pajuokauti – šiandien per televiziją žiūrėjau, kad Tamašunienė visus ragina laikyti Konstitucijos egzaminą. Aš gerdamas kavą pagalvojau, o kaip ponia Tamašunienė atsakytų į klausimą – ar reikia vadovautis KT sprendimu? Ir kaip ji atsakytų į šį klausimą? Ir jeigu atsakytų, ar ji išlaikys tą egzaminą? Nuoširdžiai tikiu, kad ji tikrai supranta šitą problemą“, – pridūrė jis.
Pasak LGL vadovo, reikiami sprendimai turi būti priimti, nepaisant vyraujančių asmeninių ministerijos vadovybės nuostatų.
„Aš viduje irgi turiu daug nuostatų, bet aš kovoju su savo nuostatomis. Tai linkėčiau ir ministrei padirbėti su savimi. (...) Aš suprantu jos pažiūras, aš suprantu. Bet ji dabar toje pozicijoje, kai ji turi laikytis įstatymų ir turi laikytis Konstitucijos, juk yra tas KT sprendimas“, – tvirtino V. Simonko.
R. Tamašunienė yra teigusi, kad vargu, ar tos lyčiai neutralios partnerystės įstatymo projektas Seime sulauktų palaikymo. Ji akcentavo, jog parlamente įvairiose stadijose yra ne vienas partnerystę reglamentuojantis projektas, kurio nepavyko priimti ir liberalesniam praėjusios kadencijos Seimui.
Ministrė taip pat buvo nurodžiusi, kad savo pozicijos dėl partnerystės klausimo nekeičia – ji siūlytų imtis anksčiau Seimui teikto Artimo ryšio įstatymo projekto.
Vis dėlto, V. Simonko tvirtino, jog Artimo ryšio įstatymas netenkintų tos pačios lyties porų bendruomenės. Jis taip pat pridūrė neabejojantis, jog atsiras parlamentarų, kurie teiks šį įstatymą ir bandys nuslopinti partnerystės klausimą.
„Jeigu Teisingumo ministerija arba tam tikri parlamentarai nori sužlugdyti tą procesą, (...) be abejo, jie dės ant stalo šitą variantą ir jie taip nukillins (nuslopins – ELTA) šitą procesą. Iš esmės, nebus jokio konsensuso“, – sakė jis.
Anot LGL vadovo, tos pačios lyties poroms reikia to, ką turi kitų Europos šalių piliečiai – santuokos lygybę. Tačiau jis pabrėžė, kad partnerystė būtų bent pirmas žingsnis šiuo klausimu.
„Man labai patinka politikai, kurie žino geriau, ko man reikia. Mes jau seniai kalbėjome, kad tai yra ne tas kelias. Mums iš esmės reikia tokio varianto, kuris yra, pavyzdžiui, Estijoje – santuokos lygybė ir tada visi įstatymai automatiškai pradeda galioti ir LGBTQ bendruomenei“, – kalbėjo V. Simonko.
„Tai yra kelias, kito kelio nėra. Bet aš suprantu – tam, kad žengti antrą žingsnį, reikia padaryti pirmą. Aš kalbu apie tai, kad tai yra kompromisas ir aš jį palaikysiu. Bet tą, ką aš girdžiu – kelias bus ilgas“, – sakė jis.
ELTA primena, kad balandį KT nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Lietuvos gėjų lygaVladimiras SimonkoRita Tamašunienė
