Konservatoriai į frakcijos posėdį kviečia V. Kondratovičių: prašo paaiškinti situaciją dėl meteorologinių balionų

„Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius turėtų ne tik pasyviai stebėti kontrabandinių oro balionų spiečius Lietuvos oro erdvėje, kurie jau ne pirmą kartą sustabdo strateginių oro objektų veiklą, kaip šią savaitę pavyzdžiui Tarptautinio Vilniaus oro uosto, bet ir imtis koordinuotų veiksmų visų pirma ant žemės.
Šie balionai daugiausia gabena kontrabandines prekes, cigaretes, kurių Lietuvoje laukia nusikalstamos grupuotės, siekdamos jas nelegaliai platinti. Todėl koncentruotas teisėsaugos smūgis galėtų duoti aiškių rezultatų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Taip pat būtina griežtinti atsakomybę, ypač tais atvejais, kai kontrabandininkų veiksmai sustabdo arba kelia grėsmę strateginių objektų veiklai.
Teisinė ir civilinė (finansinė) atsakomybė turi būti tokia griežta, kad kontrabandininkams „maža nepasirodytų“. Kontrabanda visų pirma yra susijusi su juoduoju pelnu ir atsakomybės santykiu – ar tai apsimoka. Turi būti taip, kad ne tik neapsimokėtų, bet ir būtų baugu imtis tokios veiklos“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
2025 m. sausio-rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.