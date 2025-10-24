Konferencija
Lietuva – pirma tarptautinės žiniasklaidos laisvės rėmimo indekse

2025 m. spalio 24 d. 19:33
Užsienio reikalų ministerija
Lietuva pripažinta pasaulio lydere, remiančia žiniasklaidos laisvę tarptautiniu mastu. Tai rodo pirmąkart sudarytas Tarptautinis žiniasklaidos laisvės paramos indeksas (International Media Freedom Support, IMFS, 2025). Lietuva įvertinta už lyderystę tarptautinėse organizacijose ir iniciatyvose, skirtose žiniasklaidos laisvei stiprinti – ypač Jungtinių Tautų, UNESCO bei Žiniasklaidos laisvės koalicijoje (Media Freedom Coalition).
„Tai reikšmingas mūsų nuoseklios užsienio politikos, grindžiamos demokratijos ir žodžio laisvės gynimu bei pagalba žurnalistams, susiduriantiems su spaudimu ar persekiojimu, pripažinimas“, – sako Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Indeksas paskelbtas ir pristatytas spalio 24 d. Vienoje, Austrijoje, Tarptautinio spaudos instituto (IPI) pasaulinio kongreso ir Žiniasklaidos inovacijų festivalio metu, dalyvaujant žiniasklaidos laisvės ekspertams, akademikams ir politikos formuotojams. Renginyje kalbėjusi Lietuvos ambasadorė Austrijoje Lina Rukštelienė pabrėžė, kad Lietuva ne tik garsina spaudos laisvės idėją tarptautinėje erdvėje, bet ir realiai padeda spaudimą ar persekiojimą patiriantiems, nuo represinių režimų priverstiems bėgti žurnalistams bei jų šeimoms.
„Žiniasklaidos laisvės stiprinimas – ilgametis Lietuvos užsienio politikos prioritetas. Lietuva aktyviai dalyvauja Žiniasklaidos laisvės koalicijos, Laisvės internete koalicijos ir įvairių tarptautinių žurnalistų saugumo iniciatyvų veikloje. Mūsų šalis skatina atsakingą žiniasklaidą tarptautiniu mastu, taip pat sukūrė palankią ekosistemą žurnalistams, ieškantiems prieglobsčio Lietuvoje, – suteikia būtiną paramą tęsti profesinę veiklą, įskaitant technines, administracines ir akreditacijos priemones“, – sakė ambasadorė.
Tarptautinį žiniasklaidos laisvės paramos indeksą sukūrė Rytų Anglijos universiteto ir Londono Sičio šv. Jurgio universiteto mokslininkai, kurie įvertino 30-ies šalių pastangas diplomatijos, finansinės paramos ir saugumo srityse remiant žiniasklaidos laisvę ir žurnalistų apsaugą visame pasaulyje.
