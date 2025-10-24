Konferencija
Ministrė J. Zailskienė dirbs Marijampolėje: susitiks su meru, lankysis globos namuose

2025 m. spalio 24 d. 07:06
Karolina Konopackienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė penktadienį su darbo vizitu lankysis Marijampolėje.
Socialdemokratė darbo dieną pradės Marijampolės savivaldybėje, kur susitiks su meru Povilu Isoda, jo komanda bei socialinių padalinių vadovais.
Vėliau, po susitikimo, J. Zailskienė lankysis Marijampolėje ir jos rajone esančiuose senelių bei socialinės globos namuose.
Darbo dieną ministrė užbaigs susitikimu su Užimtumo tarnybos darbuotojais.
Kaip skelbta, J. Zailskienė pradėjo vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iš šių pareigų pasitraukus Ingai Ruginienei, kuri tapo ministre pirmininke.
I. Ruginienės Ministrų kabinetas darbą pradėjo rugsėjo pabaigoje.
Jūratė Zailskienė
