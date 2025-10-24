Po Lietuvos oro erdvę pažeidusių orlaivių – S. Skvernelio reakcija

„Galėtume leisti daryti prielaidas, kad tai yra ir atsitiktinumai, nes tokių atvejų būna ne tik tarp NATO valstybių ir Rusijos. Tačiau šiuo atveju, kadangi tai yra sistema, tai yra eilinės provokacijos, bandymai paerzinti mus, patestuoti, rodant, kad mes čia darome pratybas ir mažą ką, čia mums erdvės pritrūksta, tai mes galime šiek tiek įskristi į kitos valstybės erdvę, kaip visada tai neigiant“, – penktadienį „Žinių radijui“ komentavo S. Skvernelis.
Demokratų lyderio teigimu, dėl trumpalaikio oro erdvės pažeidimo pradėti karo veiksmus nebūtų tikslinga. Vis dėlto, kaip pabrėžė jis, priešingu atveju – būtina imtis griežtų priemonių. Pasak jo, Lietuva galėtų sekti Turkijos pavyzdžiu, kai ši 2015 m. numušė jos oro erdvę pažeidusį Rusijos naikintuvą.
„Geriausias pavyzdys buvo, ką pademonstravo Turkijos karinės oro pajėgos. Įskrido ir buvo veiksmas. Po to veiksmo Turkija buvo labai gerbiama tos šalies, kuri supranta tiktai jėgą“, – teigė S. Skvernelis.
„Čia yra mūsų sprendimas. Mūsų oro erdvės gynyba ir tas sprendimas turėtų būti priimtas jeigu tai būtų oro erdvės pažeidimas, kuris keltų grėsmę mums“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą.
