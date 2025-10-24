S. Skvernelis: Kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje

„Šito sprendimo (kandidato pateikimo – ELTA) nepriėmimas reiškia viena – kad Kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje ir koalicijos partneris nesutinka, kad į ministeriją būtų paskirtas socialdemokratų ministras arba, darant kompromisą, (…) jie, matyt, reikalauja, kad politinė komanda būtų atstovaujama būtent „Nemuno aušros“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.
Pasak jo, jeigu socialdemokratai išties būtų perėmę Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, ministro kandidatūra jau būtų pateikta.
Be to, S. Skvernelio vertinimu, delsiant išspręsti tuščios ministro kėdės klausimą, valdantieji veikiausiai viliasi, kad kultūros bendruomenėje kilusios įtampos ir nepasitenkinimas ilgainiui išnyks bei užsimirš.
„Tikslas laukimo yra vienas, kad išsikvėptų kultūros visuomenės, kultūros lauko žmonės, procesai taptų nebeaktualūs ir tada bus padarytas sprendimas – ne toks, kokio reikalauja kultūros žmonės“, – pabrėžė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.
ELTA primena, kad pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Į ministro postą „aušriečiai“ pasiūlė bendrapartiečio Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą, politikas sulaukė ir prezidento patvirtinimo. Vis tik, dėl pasisakymų apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs ministras praėjus maždaug savaitei nuo paskyrimo atsistatydino.
Netrukus posėdžiavusi socialdemokratų partijos taryba nusprendė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
