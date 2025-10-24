Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Tai atskleidė kur kas daugiau nei I. Ruginienės žodžiai: pasišlykštėjimas, pyktis ir gerai apskaičiuoti žingsniai

2025 m. spalio 24 d. 06:09
Lrytas Premium nariams
Vyriausybę sudrebino nauja ir netikėta drama – trečiadienį premjerė Inga Ruginienė „sudie“ ištarė jos pasitikėjimą sulaužiusiai, dabar jau buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei. Išsiskirti gražiuoju nepavyko, ir tai aiškiai atskleidė ne tik ministrės pirmininkės retorika, bet ir jos kūno kalba, plika akimi matoma tikrai ne kiekvienam.
Daugiau nuotraukų (16)
Inga RuginienėDovilė ŠakalienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.