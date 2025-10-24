Tai atskleidė kur kas daugiau nei I. Ruginienės žodžiai: pasišlykštėjimas, pyktis ir gerai apskaičiuoti žingsniai
2025 m. spalio 24 d. 06:09
Vyriausybę sudrebino nauja ir netikėta drama – trečiadienį premjerė Inga Ruginienė „sudie“ ištarė jos pasitikėjimą sulaužiusiai, dabar jau buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei. Išsiskirti gražiuoju nepavyko, ir tai aiškiai atskleidė ne tik ministrės pirmininkės retorika, bet ir jos kūno kalba, plika akimi matoma tikrai ne kiekvienam.