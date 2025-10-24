Viešųjų pirkimų tarnyba LSDP rekomenduoja nutraukti sutartį su R. Duchnevičiaus žmonos valdoma įmone

Kaip skelbia VPT, nustatydama kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams pasitelkti bent vieną finansinės apskaitos specialistą, kuris turėtų ne mažiau kaip dviejų metų darbo patirtį su Vyriausiosios rinkimų komisijos informacine sistema (VRK IS), LSDP dirbtinai sumažino konkurenciją.
Taip pat tarnyba partijai pateikė rekomendaciją nutraukti vis dar galiojančią sutartį su „Eurovaldymas“. Anot jos, organizuojant naują šių paslaugų pirkimą ir nustatant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui, LSDP turi vadovautis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje nurodytais kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principais.
LSDP ketina vadovautis VPT rekomendacijomis
Savo ruožtu socialdemokratų partijos atstovas Andrius Grumadas teigė, jog ketinama vadovautis VPT pateiktomis rekomendacijomis.
„Organizuodami viešuosius pirkimus siekiame veikti skaidriai ir laikytis visų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Į Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvadas bei pateiktas rekomendacijas atsižvelgsime, jas įvertinsime ir jų laikysimės. Vadovaudamiesi VPT rekomendacijomis, pirkimo sutartį nutrauksime“, – Eltai teigė jis.
Anot VPT, iš viso įvertinti penki partijos vykdyti pirkimai, kuriuose nustatyta pažeidimų dėl pasirinkto pirkimo būdo – neskelbiamos apklausos, taip pat dėl neatliktų rinkos tyrimų pirkimo metu, tuo neužtikrinant skaidrumo ir lygiateisiškumo.
Kaip skelbia tarnyba, atliktas partijos buhalterinės ir finansinės apskaitos tvarkymo paslaugų bei konsultavimo paslaugų pirkimų sisteminis išsamus vertinimas. Iš viso vertinti 5 LSDP vykdyti pirkimai.
Pirmų keturių pirkimų atvejų sutarčių įgyvendinimas jau yra pasibaigęs, paslaugos suteiktos, tarnyba savo išvadose apsiribojo kvalifikuotų pažeidimų konstatavimu.