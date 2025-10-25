I. Rugienienė: jei Baltarusijos veiksmai kartosis, sieną galima uždaryti ilgesniam laikui

„Toks sprendimas priimtas saugumo aspektais įvertinus situaciją ir turimą informaciją dėl incidento, kai praėjusią naktį iš Baltarusijos į Lietuvą buvo paleisti oro balionai“, – teigė jis.
Anot VSAT atstovo, pirminiais duomenimis, per kiek daugiau kaip pusę paros, kol Medininkų ir Šalčininkų punktai buvo uždaryti, jų prieigose ypatingų įvykių ar konfliktų tarp ten laukusių vairuotojų nebuvo fiksuota.
VSAT vadovo Rustamo Liubajevo teigimu, informacija apie perimtus meteorologinius balionus gali keistis.
„Šiai minutei galima būtų konstatuoti, kad pavyko perimti 4 oro balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis“, – šeštadienį LRT radijui teigė jis.
„Kaip buvo pranešama, buvo fiksuojama keliasdešimt objektų, kurie galimai buvo meteorologiniai balionai“, – pridūrė R. Liubajevas.
Jeigu veiksmai kartosis, bus svarstoma apie ilgesnį sienos uždarymą
Premjerė Inga Ruginienė, reaguodama į penktadienį vakare Vilniaus ir Kauno oro uostų veiklą sutrukdžiusių meteorologinių balionų antplūdį iš Baltarusijos, teigė, jog bus svarstoma apie ilgesnį sienos uždarymą, jei tokie veiksmai kartosis.
„Svarstome ir tą mes aptarėme praeitą savaitę, kad siųsime perspėjimą. Jis, matyt, nepadeda, tai šią naktį buvo priimtas sprendimas, kadangi balionai ir toliau plaukia link oro uosto, o tai mums yra kritiškai svarbu, uždarėme sieną iki 12 val. šiandien“, – šeštadienį LRT radijui sakė I. Ruginienė.
„Jeigu šitie veiksmai kartosis, svarstysime apie ilgesnį sienos uždarymą“, – tęsė ji.
ELTA primena, kad penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose buvo sustabdytas orlaivių eismas. Toks sprendimas priimtas dėl Druskininkų–Šalčininkų kryptimi skrendančių meteorologinių oro balionų.
Netrukus po žinios apie stabdomą oro uostų veiklą, premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog buvo uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. Šeštadienį 12 val. asmenų ir transporto priemonių tikrinimas bei praleidimas buvo atnaujintas.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
Antradienį į Lietuvą taip pat buvo įskridę keliasdešimt meteorologinių balionų. Reaguojant į šią situaciją, Vilniaus oro uostas buvo uždarytas visą naktį.