NKVC vadovas: meteorologinių balionų fiksuota 2–3 kartus mažiau, bet jų kryptys labai pavojingos

„Kalbant apie atvaizdus radaruose, tai buvo 2–3 kartus mažesnis antskrydžių skaičius negu mes turėjome šios savaitės pradžioje. (…) Tai faktiškai kažkur apie 80–90 atvaizdų“, – šeštadienį LRT radijui teigė V. Vitkauskas.
„Kas neramino vakar vakare ir per visą naktį, kad tos kryptys, į kur oro balionai skrido, buvo labai pavojingos, ne tik Vilniaus oro uostas, ir Kauno oro uostas buvo paveiktas. Kryptis buvo link Karmėlavos oro uosto, už tai ir buvo „Oro navigacijos“ priimtas sprendimas stabdyti skrydžius taip pat ir Kaune“, – sakė jis.
ELTA primena, kad penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose buvo sustabdytas orlaivių eismas. Toks sprendimas priimtas dėl Druskininkų–Šalčininkų kryptimi skrendančių meteorologinių oro balionų.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
VSAT patarėjas G. Mišutis Eltą informavo, kad kol kas rasti 3 balionai su cigaretėmis ir GPS įranga – jie buvo aptikti Lazdijų, Alytaus ir Varėnos rajonuose. Prie kiekvieno baliono rasta po 1,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
