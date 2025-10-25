Parlamentarai svarsto R. Čepkauskienės kandidatūrą į Seimo kontrolierės pareigas

Jei parlamentarai pritartų šiai parlamento pirmininko Juozo Oleko pateiktai kandidatūrai, Seimo kontrolierių įstaigoje atsirastų trečiasis, su smulkiu ir vidutiniu verslu susijusius pažeidimus tirsiantis kontrolierius.
„R. Čepkauskienė turi teisinio darbo patirtį, taip pat patirtį žmogaus teisių srityje. Manau, kad ji tikrai atlieps mūsų lūkesčius, susijusius su Seimo kontrolierių institucijos sustiprinimu ir sprendimais dėl smulkiojo ir vidutinio verslo“, – pateikdamas kandidatūrą Seimui sakė J. Olekas.
Penkerių metų kadencijai į Seimo kontrolierės pareigas pretenduojanti R. Čepkauskienė žadėjo padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuris neretai susiduria su biurokratija, sudėtinga mokesčių sistema, perdėta institucijų kontrole.
Kandidatė teigė turinti ilgametę patirtį ginant darbuotojų, smulkiojo bei vidutinio verslo teises.
„Turiu sukaupusi didelę patirtį, taikydama teisę praktiškai: nuo atstovavimo klientui valstybės institucijose ir ginčo sprendimo bylose, viešojo administravimo, žmogaus teisių ir mediacijos srityse. Esu praktikuojanti teisininkė mediatorė. Šiandien užsiimu privačia veikla. Mano pagrindinė veikla yra konsultavimas darbo santykių, įmonių dokumentacijos, analizės rengimo klausimais. Taip pat esu Mediatorių rūmų narė“, – sakė R. Čepkauskienė.
Jos kandidatūrą svarstys Žmogaus teisių komitetas. Plenarinėje salėje naujos Seimo kontrolierės kandidatūrą planuojama svarstyti lapkričio 13 d.
Šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo įstatymo pataisos, kuriomis nutarta įsteigti trečiojo Seimo kontrolieriaus pareigybę ir pavesti jam tirti galimus nusižengimus teikiant viešąsias paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui.
Įstatymo pataisos įpareigoja Seimo pirmininką trečiojo kontrolieriaus kandidatūrą pateikti parlamentui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų įsigaliojimo.
Tikimasi, kad naujas Seimo kontrolierius padės verslui spręsti biurokratizmo problemą.
Šiuo metu Seimo kontrolierių įstaigai vadovauja Erika Leonaitė. Ji tiria valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų pažeidimus. Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo.
