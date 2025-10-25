Konferencija
URM: Baltarusijai pareikštas protestas dėl dar vieno Lietuvos oro erdvės pažeidimo

2025 m. spalio 25 d. 18:46
Užsienio reikalų ministerija
Spalio 25 d. į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Baltarusijos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis, kuriam įteikta griežta protesto nota dėl jau antrą kartą šią savaitę įvykusio Lietuvos valstybės sienos oro pažeidimo iš Baltarusijos Respublikos pusės, rašoma Užsienio reikalų ministerijos (URM) žiniasklaidai išplatintame pranešime.
2025 m. spalio 24 d. vakarą, Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos užfiksavo pakartotinį organizuotos meteorologinių oro balionų grupės neteisėtą įskridimą iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos oro erdvę. Šis incidentas dar kartą sukėlė ženklius finansinius nuostolius Lietuvos Respublikos oro uostams, aviakompanijoms ir keliautojams.
URM pabrėžė, kad valstybės sienos pažeidimais šiurkščiai pažeidžiama tarptautinė teisė, priminė pasikartojančius Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos pusės, paragino nedelsiant nustatytais kanalais pateikti išsamų paaiškinimą dėl įvykusių incidentų ir užkirsti kelią jų pasikartojimui, bei įspėjo, kad incidentus Lietuvos pusė vertina kaip sąmoningą provokaciją ir įtampos eskalavimą.
