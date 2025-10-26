Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
Lietuvos dienaAktualijos

Pranešus apie galimai I. Adomavičiaus nurodymu rinktus duomenis, Kultūros ministerija atlieka tyrimą

2025 m. spalio 26 d. 12:10
Vilius Narkūnas
Visuomenininkui Andriui Tapinui pranešus, esą buvusio „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus lydimi asmenys Kultūros ministerijoje rinko duomenis iš darbuotojų kompiuterių, Valstybės saugumo departamento (VSD) prašymu institucija pradėjo tyrimą dėl galimo įslaptintos informacijos praradimo.
Daugiau nuotraukų (1)
„Kultūros ministerijoje VSD prašymu pradėtas tyrimas dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų Kultūros ministerijoje pažeidimo“, – Eltai raštu teigė ministerija.
„Tyrimą atlieką speciali komisija, kurią sudaro Kultūros ministerijos darbuotojai“, – priduriama atsakyme.
Savo ruožtu VSD Eltai teigė, kad Kultūros ministerijos prašoma baigti tyrimą iki gruodžio 1 d.
„Atsižvelgdami į galiojantį teisinį reguliavimą, prašome Kultūros ministerijos (...) atlikti tyrimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimo, galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo ir iki 2025 m. gruodžio 1 d. informuoti VSD apie atlikto tyrimo rezultatus“, – Eltai nurodė VSD atstovai.
ELTA primena, kad visuomenininkas A.Tapinas spalio pradžioje socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I.Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai.
Pasak anonimo, paties I.Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I.Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl šios istorijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir VSD.
Savo ruožtu generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.
Ignotas AdomavičiusKultūros ministerijaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.