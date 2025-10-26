TS-LKD siūlo užtikrinti, kad krašto apsaugos finansavimas būtų skiriamas tik tiesioginėms gynybos reikmėms

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovai Laurynas Kasčiūnas, Gintarė Skaistė bei Dainius Kreivys registravo tai numatantį pasiūlymą Vyriausybės pristatytam ir Seime pateiktam 2026–2028 m. biudžeto projektui.
Pasak jų, biudžeto projekte numatyta nuostata, kad KAM iš savo asignavimų gali skirti lėšas savivaldos socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai bei privažiuojamiesiems keliams prie karinių objektų, nėra tinkama. Tokią funkciją, parlamentarų vertinimu, reikėtų perduoti Finansų ministerijai, kuri galėtų skolintis papildomų lėšų valstybės vardu.
„Kai kurios tos išlaidos gali būti panaudotos ne pagal paskirtį. Todėl reikia koreguoti du dalykus – pirmiausiai, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teisėtus asignavimus finansuoti savivaldybių infrastruktūros projektus ir padaryti viską, kad mūsų gynybos fondas nevirstų asfaltavimo fondu, kas yra bandoma padaryti“, – trečiadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje teigė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Mūsų pasiūlymo esmė, kad mes norime gražinti situaciją, kai mūsų gynybos biudžetas yra daugiau nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) kitais metais ir kad visi VGT (Valstybės gynimo tarybos – ELTA) sprendimai ir įsipareigojimai liktų realūs, o ne butaforiniai“, – pridūrė jis.
Antrasis konservatorių pasiūlymas susijęs su Valstybės gynybos fondu. TS-LKD siūlo nustatyti, kad šio fondo lėšos būtų naudojamos tik gynybos poreikiams – ginkluotės, technikos ir karinės infrastruktūros įsigijimams, o ne karinio mobilumo ar kelių infrastruktūros projektams po to, kai 2025 m. pabaigoje baigs galioti laikinasis solidarumo įnašas.
Pasak buvusios finansų ministrės Gintarės Skaistės, nuo pat fondo įkūrimo pradžios buvo sutarta, kad jis bus skirtas finansuoti gynybos poreikius, o ne infrastruktūros plėtrą.
„Tačiau laikinas solidarumo įnašas baigiasi, todėl pagal galiojantį reguliavimą visos gynybos fondo lėšos nuo 2026 metų turi būti skirtos būtent gynybos poreikiams. Dabar valdantieji siekia keisti įstatymą, kad visos fonde surinktos pajamos taptų tinkamos infrastruktūros finansavimui“, – TS-LKD pranešime spaudai cituojama G. Skaistė.
„Tokie veiksmai reiškia pažadų visuomenei sulaužymą ir lėšų nukreipimą nuo pagrindinio tikslo – nacionalinės divizijos pajėgumų kūrimo. Siūlome neplėsti Valstybės gynybos fondo paskirčių, o palikti jį aiškiai gynybos poreikiams“, – priduria parlamentarė.
Kaip jau buvo skelbta, Vyriausybei planuojant kitų metų biudžete gynybai skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), opozicija nuogąstauja, jog šie pinigai nebus panaudoti pagal paskirtį.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai finansuoti numatyta 4,79 mlrd. eurų.