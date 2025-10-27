I. Ruginienės patarėjas apie krašto apsaugos ministro paieškas: tai – dienų klausimas

„Krašto apsaugos ministro pavardė, tikiuosi, artimiausiomis dienomis paaiškės. Kaip žadėjo premjerė, stengiamasi, kad būtų jau savaitės pradžioje. Šiandien, kaip matote, dar nėra pavardės. Bet tai dienų klausimas“, – pirmadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. A. Dobrovolskas.
Tuo metu kultūros ministro paieškos, anot jo, tebevyksta.
„Paieškos lygiai taip pat vykdomos, bet prioritetas, turiu pasakyti, dabar yra krašto apsaugos ministro paieškoms“, – nurodė jis.
ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybėje trūksta dviejų – kultūros bei krašto apsaugos – ministrų.
Pastarasis postas atsilaisvino praėjusią savaitę, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. I. Ruginienė žadėjo pateikti naują kandidatą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) šios savaitės pradžioje. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu Kultūros ministerija jau mėnesį neturi nuolatinio vadovo. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją. Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo , mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Inga RuginienėVyriausybėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių