K. Budriui – L. Kasčiūno ir I. Šimonytės kirčiai dėl balionų: priminė pareigas

Praėjusią savaitę Lietuvą užplūdus meteorologiniams balionams iš Baltarusijos, konservatorių frakcijos posėdyje užsienio reikalų ministras K. Budrys tikino, kad pernai šių objektų skaičius buvo didesnis nei šįmet. Pasak jo, pasikeitusį požiūrį į šią problemą lemia aukštesnė aviacijos saugumo kartelė. Be to, diplomatijos vadovas akcentuoja, kad potenciali kontrabandinių balionų žala yra didesnė nei praėjusiais metais.
„Pats balionų kiekis, atkreipsiu dėmesį, praeitais metais buvo didesnis negu šiais metais. (...) Tačiau pats požiūris iš civilinės aviacijos pusės į saugumą yra pasikeitęs, kartelė yra užkelta aukščiau. Dėl to imamasi papildomų atsargumo priemonių, kad nebūtų sukelta žala ar galimas pavojus mūsų gyventojams“, – pirmadienį konservatorių frakcijos posėdyje kalbėjo K. Budrys.
Politikas taip pat užsiminė, esą prieš metus pastaroji problema sulaukė kitokio valdžios dėmesio dėl vykusių Seimo rinkimų.
„Vertinimas yra pasikeitęs, nes žalos pobūdis yra didesnis. Nesiimsiu spekuliuoti, kas būtų, jeigu prieš metus tai būtume įvardinę kaip kritinę grėsmę ir dėl jos kreipęsi į Europos Sąjungą (ES) ir aktyvavę su tuo susijusius mechanizmus. Galbūt kažkas būtų pasikeitę. Suprantame, kur mes buvome prieš metus – buvome rinkimų tiesiojoje ir dėl to nesinorėjo daryti vertinimų ar tos problemos aktualizuoti. Reikia vieni kitiems į akis pasižiūrėti“, – akcentavo jis.
Į tokius ministro pareiškimus netruko sureaguoti ekspremjerė Ingrida Šimonytė.
„Aš turiu tai paneigti. Tikrai niekada nebūčiau leidusi nesiimti priemonių dėl to, kad yra rinkimai. Tiesiog situacijos vertinimas išties buvo kitas. Tai buvo nauji dalykai, ką tik atsiradę dalykai, buvo ieškoma kinetinių priemonių, kaip su tuo dalyku kovoti, bet nebuvo jokios kalbos, kad neaštrinkime, nes čia kažkokie rinkimai“, – dėstė I. Šimonytė.
Visgi, K. Budrys tikino tokias užuominas girdėjęs viename uždarų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžių.
„Negirdėjau taip tiesiai formuluojant, kad čia dėl to, kad bus rinkimai, tačiau bendra savijauta ten ant stalo buvo akivaizdi“, – dėstė ministras.
L. Kasčiūnas: jūs nesate politikos apžvalgininkas
Savo ruožtu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas po tokių ministro pasisakymų ragino ministrą imtis konkrečių veiksmų, o ne užsiimti politinėmis analizėmis.
„Man toks jausmas, kad jūs daugiau dirbate stebėtoju, politikos apžvalgininku. Prieš 10 mėnesių, kai prasidėjo (meteorologinių balionų antplūdžiai – ELTA), jūs buvote kur? Jūs tuo metu buvote prezidento patarėjas. Jeigu jūs matėte, kad čia vyksta kažkas ne taip – kodėl jūs neišėjote, nepasakėte? Kodėl prezidentas nepasakė? Dabar jūs jau 10 mėnesių esate ministras, aktyvus Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) narys, turite galimybę dalyvauti Valstybės gynimo taryboje (VGT), vienas iš lyderių. Kur planas? Kur algoritmas? 10 mėnesių jau buvo pakankamas laikas susidėlioti planus“, – posėdyje dėstė L. Kasčiūnas.
„Nesate jūs politikos apžvalgininkas. Aš irgi galiu gražiai pakomentuoti: gerai, blogai, Putiną į Hagą – viskas teisingai, bet kur veiksmai? (...) Ministras nėra politikos apžvalgininkas“, – akcentavo jis.
Tuo metu I. Šimonytė ragino ministrą kalbėti apie dabartinius darbus ir šios Vyriausybės planus.
„Anos Vyriausybės nėra jau 10 mėnesių, čia klausimas yra – ką jūs veikiate“, – tikino ji.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.