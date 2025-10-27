Kultūros bendruomenė žada spausti valdančiuosius: reikalaus suformuoti ministerijos politinę komanda

„Dabar mes priėjome prie situacijos, kur mes neturime politinės komandos ministerijoje. Priėminėjamas biudžetas, viskas darosi labai įtempta, intensyvu. Kai visi pamatėme biudžeto pasiūlymus ir tuos mažinimus, kurie laukia mūsų per visus 3 metus, įtampa dar didesnė“, – asamblėjos susirinkime kalbėjo Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.
„Mūsų pasiūlymas (...) eiti su visa kultūros bendruomene, galbūt netgi be Kultūros asamblėjos pagrindinės komandos, ir spausti premjerę spręsti pagrindinį klausimą – politinės komandos suformavimą. Kadangi Kultūros ministerija šiuo metu yra be politinės komandos, be ministro, nėra kam apginti kultūros biudžeto. Pavaduojantis žmogus tikrai to nedaro, mes tą puikiai matome“, – tęsė ji.
Susirinkusiems dalyviams G. Masteikaitė siūlė susitikti visiems asociacijos vadovams bei atstovams ir susitarti, kas eis į šiuos pokalbius su valdančiaisiais, suformuoti klausimus.
„Ir siųsti raštą prieš sakant viešai, kad mes eisime. Mes galime siųsti jį netgi rytoj. Turime pasiruošę šabloną be vardų ir pavardžių. Tas jau raštas gali keliauti, kad jie ieškotų datos, (...) kad mums tą datą skirtų“, – pažymėjo Lietuvos šokio informacijos centro vadovė.
Kaip jau skelbta, kultūros protesto mėnuo bus užbaigtas Vilniuje, lapkričio 21 dienos akcija, kurioje su sunkiąja technika dalyvausiantys žemės ūkio atstovai atliks bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
Vyriausybės pristatytame kitų metų biudžeto plane numatoma, jog kultūros darbuotojų atlyginimai kitąmet vidutiniškai galėtų augti 5 proc. Siekiama, kad šio sektoriaus darbuotojų atlyginimai priartėtų prie šalies atlyginimo vidurkio.
Visgi, kultūros bendruomenė jai skirtu finansavimu nėra patenkinta. Šio sektoriaus darbuotojų atstovų teigimu, Ministrų kabineto skirtas dėmesys yra nepakankamas ir teigiamos įtakos gyvenimo kokybei nepadarys.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati. Šiuo metu ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Kultūros ministerijaKultūros protestasSolveiga Masteikaitė
Rodyti daugiau žymių