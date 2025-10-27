R. Budbergytė: kultūros sektoriui kitų metų biudžete trūksta maždaug 4 mln. eurų

„Buvo labai ribotas koalicinės tarybos laikas, kalbėjome ir apie įvykusį komisijos posėdį dėl (meteorologinių oro – ELTA) balionų, ir apie biudžetą. Žinokite, tikrai pritrūkome laiko. Be to, nebuvo ir tokios aktyvios sudėties koalicijos, kuriems yra aktualus šitas klausimas. Jis tiesiog kažkaip neaktualizavosi šiandien“, – po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Budbergytė.
Tikslindama ji nurodė, kad posėdyje nedalyvavo „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
R. Budbergytės teigimu, koalicinė taryba dar nėra aptarusi ir spalio pradžioje socialdemokratų priimto sprendimo iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn kultūros ministro portfelį.
„Mums atrodo aišku, kad (Kultūros ministerija priklauso – ELTA) socialdemokratams, kaip mes taryboje pasakėme. „Nemuno aušrai atrodo, kad jiems priklauso ta ministerija. Iš tiesų, taip ir koalicinės tarybos formate mes nesame apie tai pasikalbėję“, – kalbėjo ji.
„Aš manau, kad kultūros sektorius tikrai labiau širdies yra socialdemokratams, manau, kad buvo padaryta klaida, kai mes buvome priversti padaryti mainus ir Kultūros ministerija atiteko „Nemuno aušrai“. Bet manau, kad išspęsime šitą klausimą“, – pridūrė R. Budbergytė.
Tiesa, anot Seimo vicepirmininkės, šiomis dienomis dėl kandidatų į ministrus turėtų tartis socialdemokratų valdyba bei prezidiumas.
„Klausimai dėl kandidatūrų yra aptariami tik prezidiumo posėdžio metu“, – teigė ji, akcentuodama, kad toks posėdis turėtų įvykti pirmadienį arba antradienį.
ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybėje trūksta dviejų – kultūros bei krašto apsaugos – ministrų.
Pastarasis postas atsilaisvino praėjusią savaitę, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. I. Ruginienė žadėjo pateikti naują kandidatą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) šios savaitės pradžioje. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu Kultūros ministerija jau mėnesį neturi nuolatinio vadovo. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją. Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo , mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
R. Budbergytė: kultūros sektoriui kitų metų biudžete trūksta maždaug 4 mln. eurų
Kitų metų valstybės biudžete kultūros sektoriui trūksta apie 4 mln. eurų finansavimo, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos narė Rasa Budbergytė. Anot politikės, šie poreikiai nėra dideli, todėl koalicijos partneriai tikisi rasti pakankamai lėšų jiems padengti.
„Daug kalbėjome kalbėdami apie biudžeto klausimus tai, kad yra stygius lėšų kultūros sektoriui. Ir premjerė (…) sakė – padarysime viską, kad tie trūkumai kultūros sektoriui, kurie yra tokie akivaizdūs, kurie buvo net nesuplanuoti ir kur tikrai reikia skirti lėšas, jiems atrasime lėšų, kalbėjome šiandien apie (pajamų – ELTA) šaltinius“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio pirmadienį sakė R. Budbergytė.
„Kiek žinau, kultūros sektoriui trūksta kažkur apie 4 mln. eurų papildomai, kuriuos galėtume surasti“, – tikino politikė.
Anot socialdemokratės, planuojant kitų metų kultūros sektoriaus biudžetą buvo paliktos „apmaudžios, nedidelės spragos“, kurias nėra sudėtinga ištaisyti ir rasti papildomą finansavimą.
Kaip pavyzdį ji įvardijo biudžete nesuplanuotus 200 tūkst. eurų lėšų, kurie reikalingi M. K. Čiurlionio gimimo metinėms paminėti skirtai parodai Tokijuje, Japonijoje. Ši paroda yra įtraukta į Vyriausybės patvirtintą programą „Čiurlioniui 150“.
Anot R. Budbergytės, finansavimo kultūros sektoriui paieškoms netrukdys tai, kad vis dar nėra paskirtas šios ministerijos vadovas, nes sprendimus dėl biudžeto priima finansų ministras ir koalicinė taryba.
„Mes žinome, kokie įtempti yra poreikiai kultūros sektoriui“, – pridūrė ji.
Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimams kitąmet papildomai suplanuota skirti 12 mln. eurų.
Biudžeto projektas po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
