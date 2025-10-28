Aplinkos viceministrų komandą papildė E. Mačieža ir A. Gargasaitė

Juos į šias pareigas paskyrė aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, antradienį pranešė ministerija.
Pasak jos, E.Mačieža bus atsakingas už miškų politikos formavimą. Jis nuo 2023 metų dirbo Jurbarko savivaldybės vicemeru, 2019–2023 m. vadovavo bendrovei „Jurbarko komunalininkas“.
Tuo metu viceministrė A.Gargasaitė kuruos aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, aplinkos monitoringo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, atliekų tvarkymo sritis.
Iki paskyrimo viceministre ji dirbo atliekas tvarkančių bendrovių „Ekonovus“ ir „VSA Vilnius“ padalinių vadove, šiuo metu taip pat yra Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė.
Šiuo metu ministerijoje dirba 4 viceministrai. Už klimato kaitą, saugomas teritorijas, gamtos politiką atsakinga viceministrė Aira Paliukėnaitė, o viceministrė Česlava Lisovska kuruoja statybos ir jos priežiūros, urbanistikos, žemės tvarkymo sritis.