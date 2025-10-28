Baltarusijos pasienyje aptiktas dar vienas meteorologinis balionas su cigaretėmis

„Jis buvo rastas apie 23 valandą Marcinkonių seniūnijoje, jį aptiko mūsų pasieniečiai pagal kriminalinės žvalgybos informaciją“, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Balionas ir cigarečių krovinys pristatyti į pasienio užkardą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir VSAT pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
