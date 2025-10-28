Generalinis komisaras: antradienį darbą pradės jungtinė VSAT, policijos ir muitinės tyrimo grupė

„Trijų giminingų institucijų atstovai – Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos policija ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai – renkasi tam, kad pasidalinti atliekamų tyrimų turiniu, įsivertinti, kur tie tyrimai persidengia, kur galima greičiau ir efektyviau pasiekti bendrų rezultatų“, – antradienį žurnalistams Seime komentavo A.Paulauskas.
„Tai yra fizinis darbas vienoje patalpoje, dalinimasis visa turima informacija, įskaitant ir kriminalinės žvalgybos informaciją, bendrų analitinių platformų panaudojimas, kai kuriais atvejais tam tikrų sričių pasiskirstymas, kas ką dengia“, – pridūrė jis.
Pasak generalinio komisaro, tarnybos bendradarbiavo ir anksčiau, tačiau pritrūkdavo žmogiškojo resurso.
„Šiuo atveju, visos trys tarnybos dirbs kaip viena tam, kad tas turimas informacijas kaip įmanoma greičiau realizuoti“, – akcentavo A.Paulauskas.
Per pastaruosius du mėnesius policija į oro balionus reagavo 140 kartų
Bendrame Seimo opozicinių frakcijų posėdyje A.Paulauskas nurodė, kad per pastaruosius du mėnesius pareigūnai 140 kartų reagavo į besileidžiančius kontrabandą gabenančius meteorologinius oro balionus.
„Per pastaruosius du mėnesius 140 kartų reagavome į besileidžiančius kontrabandinius krovinius. 69 atvejais pavyko juos surasti vietoje – ta prasme, su cigaretėmis, dėžėmis. 9 atvejais pavyko ir tuos asmenis sulaikyti, kurie buvo atvykę (pasiimti krovinių – ELTA)“, – sakė jis.
Pasak generalinio komisaro, kad ir kokios kinetinės priemonės būtų taikomos, dalis balionų vis tiek kirs sieną ir leisis Lietuvos teritorijoje. Todėl, tvirtino A.Paulauskas, yra svarbu kuo greičiau gauti informaciją apie koordinates, kur nusileido kontrabandą gabenantis oro balionas.
Be to, akcentavo jis, pastebima, jog mobiliųjų operatorių SIM kortelės tampa neatsiejama kontrabandininkų priemone vykdyti savo veiklą.
„Turime atvejų, kada vienas asmuo perka 10 tūkst. SIM kortelių ir operatoriai tai leidžia, nes niekas neriboja. Atsirado naujas fenomenas kaip SIM kortelių mulai, t. y. žmonės, kurie versliškai perpardavinėja korteles. Už tai nenumatyta jokia atsakomybė“, – tvirtino A.Paulauskas.
„Tai reikia grįžti ir prie šito klausimo, nes čia ne tik kontrabanda ir balionai, tai yra ir botai, dezinformacija ir visi kiti hibridinio karo elementai, kurie gali būti panaudoti prieš valstybę“, – tęsė jis.
Nėra indikacijų, kad kontrabandą vykdo stambios grupuotės
Policijos komisaras taip pat teigė, kad kontrabanda užsiima žemesnio lygio organizuotos kriminalinės grupės.
„Manau, kad dauguma asmenų, kurie vienaip ar kitaip užsiima ta kontrabanda, jau yra žinomi. Bet reikia suprasti, kad mes turime surinkti visą įrodomąją bazę. Vien žinoti, kad asmuo galbūt gali užsiimti ta veikla, nepakanka. Reikia surasti, surinkti, uždokumentuoti ir turėti visus įrodymus, kad tą asmenį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė jis.
A.Paulauskas pabrėžė, kad šiuo metu teisėsauga gali veikti tik Lietuvos pusėje, o Baltarusijoje esantys kontrabandos organizatoriai tarnyboms yra sunkiai pasiekiami.
Pasak jo, pasieniečių ir kriminalinės policijos pareigūnų turimi duomenys rodo, jog anksčiau per sieną kontrabandą gabenę asmenys, atsiradus fiziniam barjerui, perėjo prie meteorologinių oro balionų.
„Tai tikrai turbūt nėra kažkokių super kontrabandos sindikatų veikla. Tai yra dažnu atveju nedidelių grupių, kurios tuo užsiima, veikla“, – kalbėjo A.Paulauskas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
