K. Budrys: pasiliekame galimybę uždarinėti Kaliningrado tranzitą, jei to prireiks saugumo užtikrinimui

„Niekas negali riboti Lietuvos nacionalinio saugumo priemonių. Tai, ką mes nusprendžiame daryti, siekdami užkardyti grėsmes, apsaugoti savo piliečius, suverenitetą, teritorinį vientisumą ir jeigu mums reikės – imsimės visko, ko reikia, kad tą saugumą užsitikrintume“, – antradienį LRT radijui teigė K.Budrys.
„Taikos metu galioja tam tikri susitarimai tarp Europos Sąjungos, Rusijos ir Lietuvos dėl to, kaip yra organizuojamas tranzitas. (...) Mes pasiliekame tokią galimybę uždarinėti tranzitą, jei tai bus reikalinga saugumo užtikrinimui. Tačiau pati situacija turi atitikti tam tikrus kriterijus. Vienas jų – tai turi būti su Rusijos veikimu susijęs dalykas. Šiai dienai sakyčiau, kad tai yra visiškai neatmestina“, – akcentavo jis.
Diplomatijos vadovas kritikuoja kai kurių politikų teiginius, esą Lietuva neva negali nutraukti Kaliningrado tranzito. Nors, pasak jo, apie tokį sprendimą reikėtų informuoti Europos Sąjungą (ES), šiuo klausimu valstybė turi savo sprendimo teisę.
„Teiginiai, kad Lietuva negali – yra neteisingi. Lietuva viską gali, mes esame suverenas šiuose sprendimuose. Tačiau prioritetas šiai dienai turi būti skiriamas Baltarusijai, nes tai yra su Baltarusijos veikimu susiję rezultatai ir mums daroma žala, dėl to teikime prioritetą Baltarusijai, sankcijas Baltarusijai“, – dėstė ministras.
Kaip skelbta, savaitgalį Prezidentūra, reaguodama į pasikartojančius kontrabandinių oro balionų incidentus, teigė, jog reikia ieškoti būdų suvaldyti esamą situaciją – tarp galimų priemonių įvardijo ilgalaikį sienos su Baltarusija uždarymą bei tranzito į Kaliningradą ribojimą.
Lietuvai stojant į Europos Sąjunga (ES), buvo pasirašytas sutarimas su Rusija dėl supaprastinto tranzito į Kaliningrado.
Dėl sienų uždarymo diskutuojama su kaimynais
Lietuvai ketinant uždaryti likusius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, K. Budrys akcentuoja, jog šiuo metu tokie planai pristatomi ir partneriams.
„Konsultuojamės su savo kaimynais, informuojame, ką mes darome, informuojame apie artėjantį sienos uždarymą. Derinsimės, ko galėtume tikėtis iš jų pusės, kaip tai galėtų daryti didesnį spaudimą Baltarusijai. Tikimės kaimynų solidarumo“, – dėstė ministras.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol veiks tik Medininkų punktas, kurį galės kirsti tik tam tikrus kriterijus atitinkantys asmenys: diplomatai arba gabenantieji Lietuvos diplomatinį paštą, į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos arba atgal tranzitu vykstantieji, Lietuvos ir ES piliečiai bei jų šeimų nariai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje.
Sprendimus dėl sienos uždarymo priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. Be to, Vyriausybė ketina svarstyti ir bausmių griežtinimą nelegalių rūkalų gabentojams. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, kontrabandą gabenantiems asmenims galėtų grėsti ir laisvės atėmimas.
