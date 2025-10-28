L. Kasčiūnas įvertino J. Taminsko kandidatūrą: svarbiausia, kad KAM netaptų asfaltavimo ministerija

„Mes praėjusią savaitę išreiškėme viltį, kad nepaversime gynybos fondo asfaltavimo fondu. Tai tikėkimės, kad susisiekimo ministro atėjimas į ministeriją nepavers KAM asfaltavimo ministerija – tai čia toks lūkestis“, – žurnalistams Seime sakė L.Kasčiūnas.
Konservatorių lyderis teigė anksčiau asmeniškai bendravęs su dabar susisiekimo ministro pareigas einančiu J. Taminsku. Anot L. Kasčiūno, jis jam paliko neblogą įspūdį.
„Aš turėjau su juo kontaktų, kai jis kandidatavo į susisiekimo ministrus. Galiu pasakyti, kad jis man paliko visai neblogą įspūdį. Tikrai, nuoširdžiai tą pasakysiu“, – komentavo politikas.
Vis dėl to, konservatorių lyderis nesutinka su Seimo vicepirmininkės Rasos Budbergytės anksčiau išsakyta pozicija, neva išmokti gynybos politiką yra trijų naktų darbas.
„Čia yra susisiekimo sritis ir yra gynybos sritis. Tikrai nemanau, kad ponia Budbergytė yra teisi, kad per tris naktis galima išmokti gynybos politiką“, – dėstė L.Kasčiūnas.
ELTA primena, kad iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į KAM pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.
Savo ruožtu pats J.Taminskas neatsako, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Premjerė I.Ruginienė žadėjo šios savaitės pradžioje pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Laikinai KAM vadovo pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Laurynas KasčiūnasJuras Taminskaskandidatūra
Rodyti daugiau žymių