Lietuvos ir Airijos atstovai pasirašė antrąjį memorandumo priedą dėl paramos Ukrainai

Kaip jau buvo skelbta, dalis šių lėšų bus skirta „Ukrainos ateities mokyklos“ iniciatyvai – modernios daugiafunkcinės mokyklos statyboms Žytomyro mieste. Kita įnašo dalis bus skiriama Lietuvos įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) programos „Ukraine2EU“ kofinansavimui.
Ši iniciatyva vienija visų donorų paramą ir koordinuoja veiklas, skirtas Ukrainos pasirengimui narystei ES. Daugiausiai dėmesio skiriama už stojimo procesą ir reikalingų reformų įgyvendinimą atsakingų valstybės institucijų stiprinimui.
Memorandumo priedą pasirašiusio užsienio reikalų viceministro Sigito Mitkaus teigimu, šis dokumentas yra svarbus abejoms valstybėms, kurios įsipareigoja remti Ukrainos siekius tapti ES nare.
„Šis memorandumas svarbus, nes abi šalys pirmininkaus ES, o pirmininkavimo metu Ukraina bus prioritetas. Mes su malonumu laukiame bendradarbiauti su Airija, ruošiant trio programą ir, žinoma, koordinuojant visas pastangas įtraukti Ukrainą į ES kaip įmanoma greičiau“, – po pasirašymo teigė S.Mitkus.
Savo ruožtu Airijos ambasadorė Séadhna MacHugh kalbėjo, kad jos atstovaujamai šaliai yra svarbu užtikrinti ukrainiečių vaikams galimybę mokytis.
„Ukrainos integracija į ES, jos švietimo vystymas ir Ukrainos jaunimo ateitis yra didelis prioritetas mūsų darbotvarkėje. Mums džiugu dirbti kartu su Lietuva įgyvendinant šiuos prioritetus. Tai yra antras žingsnis, bet tikiuosi, kad tų mūsų bendradarbiavimo žingsnių bus dar daugiau“, – sakė ji.
Airija pirmininkaus ES Tarybai 2026 m. nuo liepos iki gruodžio, o Lietuva – 2027 m. sausio–birželio mėnesiais.
Pirmininkaujančios valstybės narės bendradarbiauja grupėmis po tris šalis. Trijų valstybių narių grupė numato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę, nustato temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remiantis šia programa, kiekviena iš trijų šalių parengia savo išsamesnę 6 mėnesių laikotarpio programą.
ELTA primena, kad praėjusiais metais vykusios konferencijos metu tarp Lietuvos ir Airijos buvo pasirašytas susitarimo memorandumas dėl Ukrainos atstatymo projektų. Jame buvo numatyta, jog Airija skirs 3 mln. eurų slėptuvių prie Ukrainos mokyklų statyboms.
Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tikslas – padėti įgyvendinti lanksčią, gebančią greitai reaguoti, tvarią, į tęstinius rezultatus nukreiptą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir įgalinti Lietuvos viešojo bei privataus sektoriaus institucijas įgyvendinti didelės apimties, reikšmingą pridėtinę vertę generuojančius projektus šalyse partnerės.
