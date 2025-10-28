Prezidentas: atsisakysiu vertinti potencialius kandidatus į KAM vadovus, kol jie nebus pateikti oficialiai

„Šio žmogaus (J.Taminsko – ELTA) teikimo į krašto apsaugos ministrus aš nesu gavęs. Ir aš tikrai atsisakysiu vertinti ir komentuoti potencialius kandidatus, kurie galimai bus arba nebus teikiami, kol jie nebus oficialiai pateikti“, – teigė prezidentas.
Praėjusią savaitę iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį J.Taminską. Tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmasis apie galimą pretendentą į krašto apsaugos ministrus pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.
Savo ruožtu pats J.Taminskas neatsako, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Premjerė I.Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje. Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Gitanas NausėdaKrašto apsaugos ministerija (KAM)Juras Taminskas
