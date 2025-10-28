Socialdemokratai įvertino J. Taminsko šansus ir kalbas apie Susisiekimo ministerijos perdavimą „aušriečiams“

Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pabrėžė, kad naujam Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovui laiko mokytis nebus – prie svarbiausių darbų reikės sėstis iš karto.
Būtent dėl to bent jau iš pradžių dažniausiai linksniuojamos buvo dabartinių KAM viceministrų pavardės – pavyzdžiui, Karolio Aleksos.
Pats J.Taminskas visai neseniai tapo susisiekimo ministru, jo patirties krašto apsaugos srityje – nematyti. Visgi, panašu, kad socialdemokratai jam linkę duoti šansą – kai kurie portalo Lrytas kalbinti partijos nariai negaili jam ir labai gražių žodžių.
Nauja krašto apsaugos ministro kandidatūra socialdemokratams ant stalų turėtų būti padėta antradienį – planuojami partijos valdybos bei prezidiumo posėdžiai.
R.Budbergytė: pajėgus
Socialdemokratė Rasa Budbergytė tikino dar negalinti pasakyti, ar J.Taminsko pavardė tarp svarstomų variantų yra pagrindinė, nes to ji esą nežino. Bet savo nuomonę apie dabartinį Susisiekimo ministerijos vadovą ji tikrai turi.
„Aš jį pažįstu gana neblogai, ir galvoju, kad jis tikrai turi pakankamą patirtį viešajame administravime, yra teisininkas, gerai suprantantis pačią valstybės sąrangą, pradedant Konstitucija ir kitomis sisteminėmis valstybės dalimis, turi politinės patirties, ir drįsčiau taip vertinti, kad jis turi gerą emocinį intelektą.
Todėl, man atrodo, jeigu jis būtų patvirtintas tokios sudėtingos sistemos vadovu, jis gerai suprastų, kad tinkamas ministerijos ir parlamentinio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ryšys yra be galo svarbus, norint, kad sistema funkcionuotų efektyviai. Čia yra tas pagrindinis dalykas.
Mano supratimu, jis būtų pajėgus gerai naudotis šituo instrumentu“, – vertino politikė.
Tai, kad J.Taminskas neturi patirties gynybos ir krašto saugumo srityje, anot R.Budbergytės, nėra labai didelė bėda, nes visas reikiamas subtilybes jis esą galėtų perprasti per gana trumpą laiką.
„Manau, pats pagrindinis dalykas, ką jis turi suprasti tokiu atveju, kad karinis patarimas yra lemiantis veiksnys, priimant bet kokius sprendimus. Man atrodo, kad šitas kandidatas yra pajėgus suvokti, kad reikia tartis, klausyti, girdėti, ką sako kariuomenės vadas, ką sako kariniai ekspertai, NATO sąjungininkai, ir tai jam, kaip asmenybei, yra jo jėgoms. Jis labai potencialus žmogus“, – įsitikinusi socialdemokratė.
Paklausta, ar J.Taminskas yra geresnis variantas nei ministerijoje iki šiol dirbę viceministrai, R.Budbergytė tikino pastarųjų nepažįstanti, tačiau gera komanda padėtų ir pačiam galimam kandidatui.
„Sakykime, K.Aleksą mačiau porą kartų, kai jis pakeitė ministrę ir atėjo pristatyti klausimus Seimo posėdžių salėje ar pas mus frakcijoje, bet kaip jis funkcionuotų, aš negaliu vertinti, nes jo nepažįstu. Kad jis gerai išmano technine prasme gynybos politikos sritį, aš neturiu abejonių, bet tai nėra lemiantis veiksnys, kuris turėtų apspręsti kandidato tinkamumą.
O išmanymas tos pačios srities – tai tu turi komandą, turi viceministrus, ir šalia viso to tu turi karinį patarimą. Tu privalai turėti gerą santykį su kariuomenės vadovybe ir su kariniais ekspertais“, – pabrėžė parlamentarė.
R.Motuzas: jo požiūris platus
Tikslesnių žinių, ar tikrai J.Taminskas yra realiausias kandidatas užimti D.Šakalienės vietą, kol kas neturi ir socialdemokratas, Seimo Užsienio reikalų komiteto vadovas Remigijus Motuzas.
„Pamatysime šiandien, nes bus partijos valdybos ir prezidiumo posėdžiai, kuriuose partijos vadovybė su premjere turbūt pateiks svarstymui, pritarimui“, – nurodė jis.
Pasak R.Motuzo, akivaizdu tai, kad J.Taminskas yra aktyvus ministras.
„Mes žinome jo ankstesnę patirtį, gebėjimus. Jis iš tikrųjų yra labai iniciatyvus, matėsi ir svarstant biudžetą, kad jis tikrai yra įsigilinantis į esmę, ir manau, kad yra tinkamas ministras.
Tik aišku, kad labai svarbi ir Susisiekimo ministerija, bet turime žiūrėti, kaip susidėlioja mūsų Vyriausybės prioritetai ir darbas“, – vertino politikas.
R.Motuzo manymu, J.Taminskas gebėtų vadovauti Krašto apsaugos ministerijai.
„Kiek teko susidurti, viceministrai galbūt yra stiprūs kaip ekspertai, bet galbūt turi mažiau politinės patirties. Matyt, ministras turi turėti ir daugiau vadybinio, politinio patyrimo, ir dėl to turbūt irgi buvo pasirinkta J.Taminsko kandidatūra“, – svarstė jis.
Ar gali būti, kad dabartinių viceministrų I.Ruginienė savo komandoje nenori matyti iš esmės dėl to, kad nebeturėtų sąsajų su D.Šakaliene?
„Sunku pasakyti. Reikėtų turbūt pačios premjerės paklausti, bet aš nemanau. Galbūt ir tas partiškumas labai mažas, nes visai neseniai įstojo, gal ir kitų dalykų yra, ir iš opozicijos girdėjome, kai buvo svarstomos kandidatūros, kad per daug technokratiški ir ministrui reikalingas platesnis politinis suvokimas“, – kalbėjo R.Motuzas.
Prezidento filtrą J.Taminskas praėjo būtent į Susisiekimo ministeriją. Ar praeitų ir į Krašto apsaugos – pasakyti sunku, tačiau R.Motuzas įsitikinęs, kad šiuo atveju svarbios ir kitos savybės, ne tik konkrečios žinios.
„Aš manau, kad jis yra gabus ir talentingas žmogus – tikėkimės, kad praeis. Bet aišku, prezidentas minėjo, kad norėtų, jog žmogus sėstų ir dirbtų, nebūtų naujokas šitoje srityje.
Tai aš manau, kad jeigu jau vieną kartą praėjo ir tiko, tai turbūt yra vertinamos ne tik tos srities žinios, bet ir apskritai politinė intuicija, nuovoka, administraciniai gebėjimai, suvokimas. Ministras turi duoti politinę kryptį“, – dėstė R.Motuzas.
Parlamentaras taip prisiminė vieną epizodą, kai frakcijoje socialdemokratai svarstė kitų metų biudžetą – tuomet ir jį patį sužavėjo J.Taminsko įžvalgos.
„Buvo iškilusi diskusija, ar čia gynybos, ar Susisiekimo ministerijos klausimas, ir iš tikrųjų Juras tada pademonstravo, sakykime, gilų žinojimą, kad esant x dienai ar kritinei situacijai labai svarbu ir kelių infrastruktūra, kad sunkioji technika galėtų pravažiuoti, kad kai kuriuos tiltus reikia taisyti. Tai jo yra toks platesnis požiūris, platesnis matymas“, – vertino politikas.
Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas antradienį feisbuke pareiškė girdėjęs kalbų, jog svarstoma galimybė R.Žemaitaičio „Nemuno aušrai“ atiduoti Susisiekimo ministeriją, tiksliau – ją iškeisti į Kultūros ministeriją. Visgi R.Motuzas tikino tokių žinių neturintis, bet abejoja, kad toks scenarijus realus.
Mat Susisiekimo ministerijai, sakė jis, jau daugybę metų vadovavo žymūs socialdemokratai – tai lyg tam tikra tradicija.
„Ir ji visada buvo tokia labiausiai žinoma kaip socdemiška ministerija. Aš nemanau, kad būtų sulaužyta ta tradicija“, – aiškino socialdemokratas.
R.Kaunas: tikrai nesibaiminčiau
Socialdemokrato Roberto Kauno pavardė taip pat sukosi tarp galimų kandidatų į KAM vadovus – jis pats portalui Lrytas sakė J.Taminsko kandidatūrą vertinantis „labai palankiai“.
„Teko su žmogumi dirbti jau metus laiko, ir kai Juras dar buvo viceministru, tai vertinu tikrai palankiai ir jis tikrai susitvarkytų“, – pabrėžė R.Kaunas.
Nors mokytis laiko ir nebus, jis teigė nemanantis, kad J.Taminskui reikėtų mokytis, kaip būti ministru.
„Ar apskritai aiškintis, kaip dirba ministerija ar Vyriausybė. Visus reikiamus patarimus jis gaus ir iš kariuomenės, ir iš ministerijos komandos, taip kad šitoje vietoje aš tikrai nesibaiminčiau“, – sakė R.Kaunas, kuris taip pat galimai svarstytas kaip vienas iš tinkamų kandidatų užimti D.Šakalienės vietą.
„Taip, visi 52 frakcijos nariai gali būti svarstomi, yra dar ir ne frakcijos narių, kurie galėtų būti svarstomi. Svarstymai ir diskusijos yra gerai, nes tada randamas geriausias sprendimas, kurį šiuo atveju priima premjerė kartu su prezidentu, – aiškino socialdemokratas.
Jis taip pat tikino negirdėjęs, kad J.Taminskui palikus Susisiekimo ministeriją, ši galėtų atitekti „Nemuno aušrai“.
„Čia tokia spekuliacija, apie kurią mes nediskutavome nei valdyboje, nei partijos valdyboje, nei koalicijos taryboje. Tai nelabai žinau, iš kur išvis tokia žinutė atėjo“, – portalui Lrytas sakė politikas.
Pati premjerė I.Ruginienė nekomentavo žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos, esą į krašto apsaugos ministrus ketinama teikti dabartinio Susisiekimo ministerijos vadovo kandidatūrą.
Politikė tvirtino, kad socialdemokratai naują ministrą renkasi iš kelių pretendentų ir kandidatą visuomenei pristatys tik tada, kai dėl to susitars partijos gretose.
„Aš neįvardijau jokio kandidato. Kai įvardinsiu, galėsiu pasakyti, kodėl (pateikiau tokią kandidatūrą – ELTA)“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė I.Ruginienė, klausiama apie galimą J.Taminsko kandidatūrą.
„Tikrai yra keli kandidatai, bet turime patys partijoje apsispręsti dėl vieno galimo (kandidato – ELTA) ir tada jį paviešinsime“, – pažymėjo ji.
Pasak I.Ruginienės, partinė priklausomybė renkantis kandidatą į krašto apsaugos ministrus nebus esminė sąlyga.
„Žmogus turi gebėti dirbti toje srityje, turi turėti įvairių kompetencijų – nuo vadybos iki tam tikrų kitų žinių. Ir tikrai partiškumas nėra būtiniausia sąlyga“, – patikino Vyriausybės vadovė.
Savo ruožtu pats J.Taminskas antradienį žurnalistams neatsakė, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Kaip skelbta anksčiau, premjerė I.Ruginienė žadėjo šios savaitės pradžioje pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus.
Laikinai KAM vadovo pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Galimus pretendentus vadovauti KAM socialdemokratai aptars antradienį vyksiančioje valdyboje ir prezidiume.
Juras TaminskasRasa BudbergytėRemigijus Motuzas
