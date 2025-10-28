Sveikatos apsaugos ministrė sulaukė kvietimo tapti LSDP nare: spaudimo stoti į partiją nejaučiu

„Aš esu sulaukusi kvietimo tapti LSDP nare. Ir komanda taip pat yra sulaukusi kvietimo ir mes esame dėkingi už tai“, – antradienį vykusio susitikimo su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija metu sakė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė.
Tiesa, M.Jakubauskienė patikino, jog spaudimo šiuo klausimu nepatiria ir pažymėjo, kad jos politinės komandos nariai, net ir nepriklausydami partijai, darbe vadovaujasi socialdemokratiškais principais.
„Spaudimo tikrai nepatiriu“, – sakė M.Jakubauskienė.
„Man atrodo, kad mūsų vykdoma sveikatos politika be abejonės visiškai atitinka socialdemokratinius prioritetus ir principus. Ir komandos nariai yra visiškai pakeliui su socialdemokratiniais sveikatos politikos principais“, – kalbėjo ministrė.
ELTA primena, kad LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, jog tai, kad socdemai Vyriausybėje turi nepartinių ministrų, nėra gera praktika. Vis dėlto, partijos lyderis patikino, kad niekas politikų prievarta nevers stoti į LSDP.
Kaip skelbta anksčiau, LSDP ir „Nemuno aušrai“ sutarus dėl ministerijų mainų ir į energetikos ministrus pasiūlius Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą, premjerė Inga Ruginienė patvirtino – į ankstesnį Ministrų kabinetą Demokratų „Vardan Lietuvos“ deleguotam politikui buvo iškelta sąlyga tapti socialdemokratų partijos nariu. Vis dėlto, pats ministras yra sakęs, jog stojimas į partiją nėra prioritetinis klausimas.
Tuo metu su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu apie tai, pasak M.Sinkevičiaus, kalbėta kol kas nebuvo, o ir pats ministerijos vadovas yra sakęs, jog nesvarsto stoti į LSDP.
Savo ruožtu M.Jakubauskienė anksčiau teigė tokio kvietimo dar nesulauksi, tačiau ar stotų į partiją – tuomet neatsakė.