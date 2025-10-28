Tarp „socdemų“ – sąmyšis: paskutinę sekundę atšaukti valdybos ir prezidiumo posėdžiai dėl ministrų

Posėdžiai esą atšaukti dėl to, kad kilo nesutarimų dėl būsimų ministrų.
Lrytas šaltinių žiniomis, dabartiniam susisiekimo ministrui Jurui Taminskui buvo numatytas krašto apsaugos ministro portfelis, o Seimo nariui Robertui Kaunui – jo vieta Susisiekimo ministerijoje.
Tačiau po to, kai Lrytas paviešino informaciją apie tokį planą, kilo nepasitenkinimo banga socialiniuose tinkluose dėl J.Taminsko patirties stygiaus gynybos srityje.
Lrytas šaltiniai socialdemokratų partijoje nurodo, kad premjerė Inga Ruginienė antradienį sulaukė neigiamo signalo iš prezidento Gitano Nausėdos dėl J.Taminsko kandidatūros.
Šalies vadovas esą pasigedo kandidato kompetencijos ir įdirbio krašto apsaugos srityje. Šaltinių žiniomis, G.Nausėda norėtų, kad krašto apsaugos ministru būtų paskirtas buvęs Dovilės Šakalienės viceministras Karolis Aleksa. To nenori I.Ruginienė, kuri kratosi D.Šakalienės žmonių.
Dėl to nebegali įvykti mainai ir su R.Kaunu, nes Susisiekimo ministro kėdė neatsilaisvina.
Papildysime.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)valdybaposėdis
Rodyti daugiau žymių