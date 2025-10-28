Lrytas Premium prenumerata tik
Teismas: ugniagesio žmona Rusijos pilietė kelia pavojų nacionaliniam saugumui, tad jis atleistas pagrįstai

2025 m. spalio 28 d. 15:45
Regionų administracinis teismas
Regionų administracinis teismas spalio 27 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą ir pripažino teisėtu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimą atleisti pareigūną iš vidaus tarnybos. Teismo įsitikinimu, pareigūno tarnyba buvo pagrįstai pripažinta nesuderinama su nacionalinio saugumo interesais dėl jo sutuoktinės – Rusijos Federacijos pilietės – keliamo pavojaus Lietuvos valstybės saugumui.
Tai viena pirmųjų išnagrinėtų bylų, kai statutinis pareigūnas atleidžiamas dėl šeiminių ryšių su asmeniu, pripažintu galinčiu kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.
Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad Departamentas jį atleido nepagrįstai, nes toks sprendimas buvo priimtas vien dėl santuokos su Rusijos Federacijos piliete ir bendravimo su ja. Pareigūno teigimu, atsakovas neįrodė, kad būtent jis pats kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, o išvados dėl jo nelojalumo Lietuvos valstybei paremtos prielaidomis, o ne faktais.
Teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad Departamentas sprendimą priėmė įvertinęs Valstybės saugumo departamento, Migracijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pateiktas išvadas, susijusias tiek su pareiškėju, tiek su jo sutuoktine, taip pat išnagrinėjęs visas faktines aplinkybes.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjo sutuoktinės gyvenimas Lietuvoje buvo pripažintas keliančiu grėsmę nacionaliniam saugumui.
Nepaisydamas to, pareiškėjas dažnai lankėsi pas ją Rusijos Federacijoje, nors Departamentas buvo išplatinęs primygtinę rekomendaciją vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nevykti į priešiškas valstybes, taip pat ir Rusijos Federaciją, jei tai nėra susiję su tarnybinių funkcijų atlikimu, ir buvo išreiškęs ketinimą ateityje ten apsigyventi.
Teismo vertinimu, tokios aplinkybės pagrįstai leidžia manyti, kad pareigūno tarnyba vidaus tarnybos sistemoje nesuderinama su nacionalinio saugumo interesais, todėl jis nelaikytinas lojaliu Lietuvos valstybei. Taigi teismas Departamento direktoriaus sprendimą atleisti pareigūną pripažino teisėtu ir pagrįstu.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas.
